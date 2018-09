Twee nieuwe Yaris-modellen op salon van Parijs

Toyota brengt een hommage aan de eerste generatie Yaris door vanaf 2019 een Y20-versie aan het gamma toe te voegen. Die eerste versie werd in de productiesite van Onnaing in de buurt van Valenciennes gebouwd. De eerste generatie werd eveneens op de Mondial de l'Automobile in Parijs onthuld in 1998. Deze Y20-versie zit centraal in het gamma van de Yaris en zal het Dynamic afwerkingsniveau vervangen.

De wagen zal ook met een tweetonig koetswerk beschikbaar zijn. Dit Y20 afwerkingsniveau geeft meteen de aftrap voor de Yaris van modeljaar 2019 die is uitgerust met een nieuw multimediasysteem. Om de verjaardag gepast te vieren, komt er een beperkte oplage van de 1998 Y20 Launch Edition in dezelfde goudkleurige lak waarin de Yaris in 1998 debuteerde. Er wordt wel een hedendaagse toets aan toegevoegd met het grijs en zwarte dak.

De Yaris GR Sport treedt in de voetsporen van de Yaris GRMN en zet in op een meer dynamisch rijgedrag. De aanpassingen zijn geïnspireerd op de GRMN en houden voornamelijk een aangepaste demping in. Dat zorgt voor extra temperament en een sportievere rijbeleving. Deze GR Sport is leverbaar met het vijfdeurskoetswerk in combinatie met de 1,5 liter grote hybride motorisatie met een elektro- en een benzinemotor.(Belga)