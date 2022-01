Na de elektrisch aangedreven SUV die Togg eerder liet zien, trok de Turkse constructeur naar Las Vegas om er op de CES-technologiebeurs een bijkomend concept te tonen.

Het Turkse automerk Togg is een nieuwe speler die de voorbije jaren ambitieuze plannen liet optekenen. Het merk kan rekenen op staatssteun en is de trots van president Erdogan. Hij wil van Togg wereldwijd een belangrijke speler maken op de markt van zuiver elektrisch aangedreven personenwagens.

Het merk zou het hoofd moeten bieden aan de gevestigde Europese waarden, maar zal vooral het verschil moeten maken met de goedkopere EV-producten van Chinese origine die een steeds beter aanbod leveren. Van Togg kregen we tot nu toe vooral een compact SUV-model te zien, maar op de CES in Las Vegas belooft de constructeur een conceptversie van een berlinemodel te tonen.

Daar wil men vooral het hoogtechnologische aspect van de Turkse vierwieler onderstrepen. Aan de hand van een interieurfoto waarop een digitaal dashboard te zien is over de volledige breedte van het dashboard, wil Togg de digitale mogelijkheden etaleren. Op een tweede beeld toont de constructeur een gsm-toestel als platform, voorzien van vier wielen.

Eén en ander slaat op de connectiviteit die de wagen aan boord zou hebben. Informatie over de aandrijving, de batterijtechnologie of de autonomie van het voertuig zal pas op de CES zelf wereldkundig worden gemaakt.

