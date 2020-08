Deze designoefening is de voorbode van een nieuw avontuur voor de Britse motorfabrikant Triumph. De 3-cilinder motor die sinds de wedergeboorte van het merk in 1991 werd gebruikt, blijft op post.

Dit Trident prototype werd op 19 augustus 2020 onthuld in het London Design Museum en is de eerste stap naar de lancering van een nieuwe Triumph roadster met 3-cilindermotor. De Design Trident is een "eigentijdse benadering van de Triumph vormtaal en maakt gebruik van strakke en minimalistische vormen. De strakke lijnen zijn typerend voor het Triumph-DNA en ze komen tot uiting in de knie-uitsparingen op de brandstoftank en hij leent elementen van de iconische Speed Triple", geeft de verantwoordelijke van de constructeur uit Hinckley aan. Het Trident Design Prototype is het resultaat van een ontwikkelingsprogramma van vier jaar dat in handen is van een ervaren team in het ontwikkelingscentrum van het merk in Engeland. Het Hinckley-designteam is verantwoordelijk voor het design en Rodolfo Frascoli tekende de motor. Dit prototype is de voorbode van de nieuwe vormtaal die nieuwe Triumps dynamisch en aantrekkelijk moet laten ogen. Rodolfo is een gepassioneerde Triumph-liefhebber die bijvoorbeeld de nieuwe Tiger 900 de nodige Italiaanse flair gaf. Deze keer wilde het team vooral een eigentijdse Triumph ontwikkelen, waarbij ze verder bouwen op sterke designelementen van het merk en het specifieke DNA zonder afbreuk te doen aan het karakter en originele stijl. Het prototype legt ook de klemtoon op de integratie van digitale technologie. Hedendaagse motorrijders waarderen immers nieuwe functies en rijhulpsystemen. Deze Trident "Design Prototype" is de voorbode van een toekomstige Triumph roadster. Meer details zijn vandaag nog niet bekend, behalve dat hij aan een "concurrentiële" prijs zal worden aangeboden. (Belga)

