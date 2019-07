Trendy Kia XCeed, ontworpen voor en gebouwd in Europa

De gestage opmars van de Zuid-Koreaanse constructeur Kia in Europa is geen toeval maar berust op een intelligente langertermijnstrategie die just in time inspeelt op de vraag van de Europese consument én rekening houdt met diens culturele achtergrond en leefwereld. Als surplus biedt Kia een kwaliteitsvol product tegen een correcte prijs én een uniek 7 jaar garantie-voordeel.

Nu al staat vast dat de Kia XCeed één van de blikvangers wordt van de Internationale AutoAustellung (IAA) van midden september in Frankfurt. Deze nieuwe stedelijke cross-over (CUV) combineert defunctionaliteit van een SUV met het rijgedrag en lay-out van een hatchback en is zo een volwaardig voor de klassieke SUV. De XCeed biedt dezelfde Interieur- en bagageruimte als een vergelijkbare SUV maar in een compacter koetswerk en is leverbaar met verschillende turbomotoren, benzine en diesel. Een plug-in hybrideversie volgt begin volgend jaar. De marktintroductie van de XCeed in ons land is voorzien voor het einde van het jaar.

