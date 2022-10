Trager laden kost meer energie

Uit een studie van de Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC blijkt dat er veel stroom verloren gaat bij het thuis opladen van een elektrische auto. In het slechtste scenario soms tot 30 %.

De belangrijkste vaststelling is dat er meer stroom verloren gaat naarmate men trager of aan een lager debiet de batterij oplaadt. Dat heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen zorgt een lager laadvermogen voor een langere laadduur, maar er blijken ook meer verliezen te zitten in toestellen met een beperkt laadvermogen.

De minst efficiënte laadmethode is de zogenaamde Oma-lader die je in elk stopcontact kan inpluggen en waarbij je laadt aan 10 Ampère, of 2,3 kWh. Hoewel het niet de meest energievriendelijke laadmodus is, wordt die erg veel gebruikt, vooral bij eigenaars van een plug-inhybride wagen met een kleinere batterijcapaciteit. Door de beperkte diameter van de geleiders is er meer weerstand waardoor een groter stroomverlies ontstaat dat ook langer aanhoudt.

Wallbox

De betere oplossing om stroomverlies tegen te gaan is het gebruik van een wallbox om een autobatterij op te laden. Hier zijn de verliezen beperkter (rond 10 %), al zien we ook hier kleinere verliezen naarmate het laadvermogen stijgt. Een laadbeurt aan een vermogen van 11 kW is ongeveer het beste scenario om een EV thuis op te laden. Om aan 11 kW te kunnen laden, heb je wel een performante driefasige netaansluiting nodig en het werd verder ook duidelijk dat een wallbox die een beperkter vermogen levert, eveneens inboet aan efficiëntie.

In ons land worden vooral slimme laders gemonteerd. Omdat de netaansluiting in de meeste woningen niet sterk genoeg is om zowel de bestaande toepassingen (koken, wassen, verlichten en verwarmen) te voeden in combinatie met een autolader, gaat een slimme wallbox het resterende vermogen moduleren. In de praktijk zal het laadvermogen van de wagen worden gereduceerd wanneer bijvoorbeeld de vaatwasser wordt ingeschakeld.

Ook het capaciteitstarief heeft als doel om het laadvermogen dat naar een elektrische auto gaat te reduceren. Beide technologieën (capaciteitstarief en slimme lader) willen piekspanningen in het net voorkomen en bij uitbreiding de kans op een black-out verkleinen. Merkwaardig genoeg leert deze Duitse studie dat uitgerekend deze technologieën het absoluut stroomverbruik verhogen.