Toyota zegt wat het doet en doet wat het zegt

Toyota is al enkele jaren opnieuw de nummer één in de internationale autowereld. In ons land zit die koppositie er nog niet meteen in al laten de resultaten van 2022 het beste verhopen voor de toekomst. Toyota ging als enige Top 10-merk vooruit op de particuliere markt en klom van de negende naar de zesde plaats.

Toyota is met 4.500 werknemers de tweede grootste werkgever in de automobielsector in ons land. Naast het hoofdkwartier van Toyota Motor Europe (TME) in Evere zijn ook het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum (Zaventem) en het Europese onderdelendistributiecentrum (Diest) in ons land gevestigd. Ondanks die sterke aanwezigheid bleef de Toyota-verkoop in ons land vele jaren ver beneden de verwachtingen. Dat heeft ermee te maken dat Toyota nooit heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van dieselmotoren terwijl België altijd een dieselland is geweest. Met bovendien een bedrijfswagenmarkt die veel groter is dan in onze buurlanden. Twee op de drie nieuw ingeschreven wagens in ons land zijn voor rekening van een bedrijf of zelfstandige ondernemer. Tot voor kort reden die op diesel, omdat die goedkoop was door de lage accijnzen.

Toyota houdt alle opties open

Sinds dé politiek de dieselauto de oorlog heeft verklaard en de dieselprijs spectaculair is gestegen, is de verkoop van diesels in ons land geïmplodeerd en is de Toyota-verkoop de hoogte ingeschoten. De ene zijn dood is de andere zijn brood nietwaar.

Terwijl alle volumemerken in 2022 zijn achteruitgegaan, is Toyota het enige Top 10-merk dat vooruit is gegaan op het gebied van particuliere verkoop: plus 7 procent qua volume en plus 31 procent qua marktaandeel. Toyota verdubbelt zijn marktaandeel naar 5,8 procent, bereikt daarmee het hoogste percentage in twintig jaar en klimt het van de negende naar de zesde plaats in de merkenrangschikking in ons land.

Volgens pr-manager Ellen De Wilde profiteert Toyota van de knowhow en ervaring die het de voorbije 25 jaar heeft opgebouwd inzake hybridetechnologie. Die reduceert zowel het benzineverbruik (- 25 %) als de schadelijke CO 2 -uitstoot, een hybride is bovendien beduidend goedkoper dan een full electric.

“Wie hybride zegt, denkt aan Toyota en omgekeerd. De eerste zelfopladende hybride, de Prius, dateert van 1998. In de loop van dit jaar lanceren wij de vijfde generatie die in Europa enkel als plug-in hybride verkrijgbaar zal zijn. Terzelfdertijd investeren wij in aandrijving op stroom en waterstof. Onze eerste full electric, de bZ4X, is in 2022 op de markt gekomen terwijl de Mirai, op waterstof, al aan zijn tweede generatie toe is. Als global player houden wij alle opties open en zorgen er op die manier voor dat wij iedereen kunnen bedienen, all over the world.”

Merk van vertrouwen

“In Europa is één op de twee verkochte Toyota’s een hybride. Dat heeft ermee te maken dat inmiddels al onze modelreeksen zijn geëlektrificeerd en dat onze klanten kunnen kiezen uit een zeer ruim en gevarieerd breed aanbod aan betaalbare hybride modellen. Wij hebben voor elk wat wils, bij wijze van spreken. Daarnaast offreren wij onze klanten 10 jaar garantie, wat vrij uniek is en door onze klanten wordt ervaren als een blijk van vertrouwen in de kwaliteit en duurzaamheid van onze modellen. Wij doen er alles aan om gedane beloften waar te maken en ook daadwerkelijk een merk van vertrouwen te zijn. Toyota zegt wat het doet en doet wat het zegt! Tevreden klanten zijn de beste ambassadeurs.”

Tot voor enkele jaren slaagde Toyota er niet in een consistent merkgezicht te creëren. De modellen vertoonden uiterlijk weinig verwantschap waardoor zij in het straatbeeld niet werden gepercipieerd als een lid van de grote Toyota-familie. Sinds enkele jaren is die herkenbare merkidentiteit er wel en oogt de nieuwste generatie modellen zowaar uitdagend sexy.

Of Toyota rekening houdt met een stormloop van Chinese merken richting Europa?

Ellen De Wilde: “Wij leven in een vrije markteconomie. Wanneer Chinese constructeurs beslissen om hun producten in Europa te verkopen, kan niemand hen dat beletten. Uiteindelijk heeft de klant het laatste woord.”