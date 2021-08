Ook professionele gebruikers werken aan de vergroening van hun transportmiddelen. In dat plaatje past de hybride bestelwagenversie van de Toyota Yaris perfect.

Dit is de Yaris ECOVan gebaseerd op de kleine vijfdeursauto van het Japanse merk. Om meer functionaliteit en laadruimte te krijgen, werd de achterbank verwijderd waardoor de originele laadruimte van 286 liter toeneemt tot 720 liter en er een vlakke laadvloer van 0,9 m2 ontstaat. De ECOVan heeft een nuttig laadvermogen van 430 kilogram en indien gewenst kunnen ook de achterruiten verduisterd worden om de lading discreet te kunnen vervoeren.

Deze handige minibestelwagen is enkel verkrijgbaar met de hybride aandrijflijn. Die combineert een 1,5 liter driecilinder met een elektromotor goed voor een totaalvermogen van 114 pk en een koppel van 120 Nm, in combinatie met een e-CVT automatische versnellingsbak. Voor de Yaris ECOVan lijkt vooral een mooie toekomst weggelegd bij de leveranciers in de steden met een lage-emissiezone waar steeds meer beperkingen gelden.

Jammer genoeg wordt de Yaris ECOVan momenteel enkel op de Spaanse markt gebracht. Maar Toyota sluit niet uit dat weldra ook de andere landen van deze hybride bestelwagen kunnen genieten.

