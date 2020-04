We hebben er lang op moeten wachten, maar vandaag toont Toyota zijn nieuwe compacte SUV: de Yaris Cross. Die wordt aangedreven door een hybride motorisatie en hij komt met 4x4-aandrijving.

Deze Yaris Cross is uiteraard gebaseerd op het GAB-platform van de nieuwe Yaris en hij wordt geassembleerd in de Franse productiesite van Onnaing, vlakbij de grens met België.

De wielbasis is identiek aan die van de Yaris, maar het SUV-koetswerk van de Cross-versie zorgt voor een meer volwassen look. De achterkant herinnert aan enkele elementen van zijn grote broer, de RAV4. Hij krijgt vooral extra bodemvrijheid, want het onderstel werd 3 cm verhoogd, wat de wagen ruimer inzetbaar maakt en zelfs (gematigd) off-road gebruik toelaat. Bovendien kan de Yaris Cross worden uitgerust met vierwielaandrijving, die motorkoppel naar de achteras stuurt wanneer de voorwielen tractie verliezen. Voorlopig voorziet de Japanse fabrikant slechts één motorisatie. Het gaat om een hybride aandrijving die van zijn kleine broertje werd overgenomen waarbij een 1.5 liter grote driecilinder benzinemotor wordt gecombineerd met een elektromotor. Toyota belooft een modulaire koffer, maar wil voorlopig geen technische specificaties meedelen.

Ook over de prijs houdt de Japanse constructeur de lippen stijf. We gaan er evenwel van uit dat de hybride versie met vierwielaandrijving pakweg 30.000 euro zal kosten.(Belga)

Deze Yaris Cross is uiteraard gebaseerd op het GAB-platform van de nieuwe Yaris en hij wordt geassembleerd in de Franse productiesite van Onnaing, vlakbij de grens met België.De wielbasis is identiek aan die van de Yaris, maar het SUV-koetswerk van de Cross-versie zorgt voor een meer volwassen look. De achterkant herinnert aan enkele elementen van zijn grote broer, de RAV4. Hij krijgt vooral extra bodemvrijheid, want het onderstel werd 3 cm verhoogd, wat de wagen ruimer inzetbaar maakt en zelfs (gematigd) off-road gebruik toelaat. Bovendien kan de Yaris Cross worden uitgerust met vierwielaandrijving, die motorkoppel naar de achteras stuurt wanneer de voorwielen tractie verliezen. Voorlopig voorziet de Japanse fabrikant slechts één motorisatie. Het gaat om een hybride aandrijving die van zijn kleine broertje werd overgenomen waarbij een 1.5 liter grote driecilinder benzinemotor wordt gecombineerd met een elektromotor. Toyota belooft een modulaire koffer, maar wil voorlopig geen technische specificaties meedelen.Ook over de prijs houdt de Japanse constructeur de lippen stijf. We gaan er evenwel van uit dat de hybride versie met vierwielaandrijving pakweg 30.000 euro zal kosten.(Belga)