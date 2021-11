Toyota waagt zich nu ook in het populaire segment van compacte SUV's met een hybride aandrijving met de Yaris Cross Hybrid. Een nieuwkomer die alle troeven in handen heeft om te scoren.

De ingrediënten voor een automerk om tegenwoordig succesvol te zijn zijn gekend: enkele formaten compacte SUV's of crossovers en een elektrische of hybride aandrijving in het gamma volstaan om de verkoopcijfers te boosten. Vreemd genoeg speelde Toyota daar lange tijd niet op in, maar met de nieuwe Yaris Cross Hybrid moet daar eindelijk verandering in komen.

Deze crossover positioneert zich onder de C-HR en deelt de technische basis met de gelijknamige hatchback. Wel werd de Yaris Cross Hybrid een stukje langer, staat hij hoger op zijn poten en kreeg hij een meer trendy en avontuurlijke look. Dit model toont zich dan ook heel praktisch met compacte afmetingen (lengte 4,7 meter) die vlot laveren door het stadsverkeer toelaten, terwijl de binnenruimte best meevalt met plaats voor vier volwassenen en een koffervolume van 397 liter. Aan boord van het sobere maar keurig afgewerkte interieur verzekert het Smart Connect infontainmentsysteem tevens de nodige connectiviteit, met ook toegang tot verschillende online diensten.

Een sober maar functioneel en geconnecteerd interieur © GF

Zelfopladende hybride

De Yaris Cross Hybrid is geen plug-in (die je aan stekker oplaadt), maar een zelfopladende hybride die gebruik maakt van een 116 pk sterke 1,5 liter driecilinder benzinemotor en een elektromotor van 59 kW, waaraan op de vierwielaangedreven versie nog een extra elektromotortje van 3,9 kW op de achteras wordt toegevoegd. De opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen in een kleine lithium-ionbatterij van 0,7 kWh. Dit geheel is gekoppeld aan een e-CVT-automaat, die meestal prima werk levert, maar bij hevige belasting de motor wel stevig laat loeien. Het gekende koffiemolenaffect van een continu variabele transmissie.

Het mooie is echter dat dit concept goed functioneert en een verbruik van ongeveer 5,5l/100 km best haalbaar is in normale rijomstandigheden. De basisprijs voor de Yaris Cross Hybrid met voorwielaandrijving bedraagt 25.430 euro. De AWD-i met vierwielaandrijving die ook meteen beter uitgerust is kost 34.480 euro.

Er is keuze uit versies met voorwiel- of vierwielaandrijving © GF

