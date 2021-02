Op 31 januari 2001 werd de Toyota productiesite in Valenciennes, op een boogscheut van de Belgische grens, opgestart. Ook twee decennia later is de compacte Yaris nog altijd de trots van het assemblagebedrijf.

Door de jaren heen is Toyota Motors Manufacturing Frankrijk (TMMF) altijd de voornaamste site van de Yaris geweest. De productieteller voor deze Japanse maar vooral in Frankrijk gebouwde stadswagen staat sinds de opstart van de fabriek in 2001 op ruim vier miljoen gebouwde exemplaren, gespreid over vier generaties.

Met bijna 5.000 werknemers en een gecumuleerde investering van 1,5 miljard euro is TMMF een belangrijke werkgever in Noord-Frankrijk. Niet alleen voor de rechtstreekse werkgelegenheid, maar ook omdat de productiesite heel wat toeleveranciers heeft aangetrokken. Voor de komst van Toyota kampte deze regio met een forse werkloosheid. De Yaris is in feite een echt Europees product, wat hij is ook ontwikkeld en getest op Europese bodem zodat het een auto is voor en door Europeanen.

Het ziet ernaar uit dat de Yaris ook in de komende maanden en jaren succesvol zal blijven. Er zit immers een SUV-afgeleide - de Yaris Cross - aan te komen en dat wordt het tweede Toyota-model dat Frankrijk zal bouwen. De Yaris-productie is overigens geen exclusief Frans gebeuren, want sinds het begin van het jaar assembleert Toyota hem ook in Tsjechië, waar ook de Aygo, de Citroën C1 en de Peugeot 108 van de band rollen.

De montagelijn werd aangepast om ook de productie van de nieuwe Yaris mogelijk te maken. De vraag naar de kleine stadsauto zou dermate groot zijn dat de vestiging in Valenciennes de productie vanaf de komst van de Yaris Cross niet langer zal kunnen bijhouden.

Door de jaren heen is Toyota Motors Manufacturing Frankrijk (TMMF) altijd de voornaamste site van de Yaris geweest. De productieteller voor deze Japanse maar vooral in Frankrijk gebouwde stadswagen staat sinds de opstart van de fabriek in 2001 op ruim vier miljoen gebouwde exemplaren, gespreid over vier generaties. Met bijna 5.000 werknemers en een gecumuleerde investering van 1,5 miljard euro is TMMF een belangrijke werkgever in Noord-Frankrijk. Niet alleen voor de rechtstreekse werkgelegenheid, maar ook omdat de productiesite heel wat toeleveranciers heeft aangetrokken. Voor de komst van Toyota kampte deze regio met een forse werkloosheid. De Yaris is in feite een echt Europees product, wat hij is ook ontwikkeld en getest op Europese bodem zodat het een auto is voor en door Europeanen.Het ziet ernaar uit dat de Yaris ook in de komende maanden en jaren succesvol zal blijven. Er zit immers een SUV-afgeleide - de Yaris Cross - aan te komen en dat wordt het tweede Toyota-model dat Frankrijk zal bouwen. De Yaris-productie is overigens geen exclusief Frans gebeuren, want sinds het begin van het jaar assembleert Toyota hem ook in Tsjechië, waar ook de Aygo, de Citroën C1 en de Peugeot 108 van de band rollen. De montagelijn werd aangepast om ook de productie van de nieuwe Yaris mogelijk te maken. De vraag naar de kleine stadsauto zou dermate groot zijn dat de vestiging in Valenciennes de productie vanaf de komst van de Yaris Cross niet langer zal kunnen bijhouden.