De Toyota Yaris krijgt er weldra een hypersportieve variant bij. Op het Tokio Auto Salon, dat in januari 2020 plaatsvindt, onthult het Japanse merk de fraaie GR Yaris.

De Toyota GR Yaris is een gloednieuwe op de rally geïnspireerde sportwagen. Hij maakt gebruik van de geavanceerde technologie, kennis en ervaring die werd opgedaan tijdens de succesvolle deelname aan het World Rally Championship (WRC) waar de Yaris WRC meedoet onder de vlag van Toyota Gazoo Racing (TGR). De GR Yaris wordt het tweede sportwagenmodel dat wereldwijd door TGR wordt gelanceerd, na de terugkeer van de iconische GR Supra vorig jaar.

De GR Yaris heeft ondertussen zijn laatste ontwikkelingsfase afgerond. Onlangs werd een prototype tot het uiterste gedreven door Akio Toyoda, CEO van Toyota, onder zijn pseudoniem 'Morizo', Master Driver van TGR. Toyota wil door middel van zijn TGR-motorsportactiviteiten steeds betere wagens maken. Verder wil het de steun van gepassioneerde fans vergroten door deel te nemen aan een reeks veeleisende races in allerlei categorieën op wegen over de hele wereld. Meer informatie en exacte specificaties volgen na de onthulling van de GR Yaris in Tokio. (Belga)