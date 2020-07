Toyota bouwt verder op uitstekende resultaten in de autosport en treedt in de voetsporen van de emblematische Toyota GR Supra, door eveneens een sportief afwerkingsniveau voor de Corolla te voorzien.

Het volledige Corolla-gamma (5-deurs sedan, de 4-deurs berline sedan en de break) hebben recht op een het GR Sport versie. Er is een duidelijke verwijzing naar de competitieafdeling van het merk, Toyota Gazoo Racing. Alle drie de Corolla GR SPORT modellen genieten dezelfde stijlelementen zoals een exclusieve interieur- en koetswerkafwerking, inclusief zwarte lichtmetalen velgen zodat deze modellen duidelijk verschillend zijn van het klassieke gamma. De dynamische sfeer van het interieur merk je aan subtiele details zoals een zwart dak, een geperforeerd lederen stuur en met aluminium beklede deurdorpels en sfeerverlichting. Net zoals bij de GR-modellen mikt Toyota op jonge en sportieve klanten. Deze Corolla GR SPORT-versies zullen - afhankelijk van de markt - verkrijgbaar zijn met de huidige 1,8-liter hybride motor, of met een 1,6-liter benzinemotor. De productie zal beginnen in november 2020 en de eerste leveringen worden vanaf januari 2021 verwacht. (Belga)

Het volledige Corolla-gamma (5-deurs sedan, de 4-deurs berline sedan en de break) hebben recht op een het GR Sport versie. Er is een duidelijke verwijzing naar de competitieafdeling van het merk, Toyota Gazoo Racing. Alle drie de Corolla GR SPORT modellen genieten dezelfde stijlelementen zoals een exclusieve interieur- en koetswerkafwerking, inclusief zwarte lichtmetalen velgen zodat deze modellen duidelijk verschillend zijn van het klassieke gamma. De dynamische sfeer van het interieur merk je aan subtiele details zoals een zwart dak, een geperforeerd lederen stuur en met aluminium beklede deurdorpels en sfeerverlichting. Net zoals bij de GR-modellen mikt Toyota op jonge en sportieve klanten. Deze Corolla GR SPORT-versies zullen - afhankelijk van de markt - verkrijgbaar zijn met de huidige 1,8-liter hybride motor, of met een 1,6-liter benzinemotor. De productie zal beginnen in november 2020 en de eerste leveringen worden vanaf januari 2021 verwacht. (Belga)