Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) is begonnen met de productie van de Toyota Yaris van de nieuwe generatie in zijn fabriek in Valenciennes in Noord-Frankrijk.

De vierde generatie van Toyota's best verkochte model in Europa is de eerste compacte auto die wordt gebouwd op het Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-B-platform. Dit platform ligt aan de basis van verbeterde dynamische prestaties, betere rijeigenschappen, een betere wegligging, een verhoogde veiligheid en een in het oog springend design, stelt men bij Toyota.

Er is een extra investering van 300 miljoen euro gedaan, wat overeenkomt met de helft van de initiële investering van TMMF, om de productie van voertuigen op basis van het TNGA-platform mogelijk te maken. Alle werkvloeren zijn gemoderniseerd met nieuwe apparatuur en technologieën voor een verbeterde ergonomie en performantie.

Deze investering versterkt de strategie van Toyota om de productie te lokaliseren en de productiecapaciteit te maximaliseren. Deze lokalisatiestrategie wordt ook toegepast op de productie van belangrijke voertuigonderdelen. Zo is de nieuwe Yaris uitgerust met de nieuwste generatie van de 1,5 L TNGA-motor die ook in Europa wordt gemaakt, namelijk bij Toyota Motor Manufacturing Poland.

Na een gecontroleerde productieonderbreking van vijf weken in overeenstemming met de lockdownvoorschriften in Frankrijk hervatte TMMF zijn activiteiten op 22 april. De initiële productievolumes werden aanzienlijk lager gehouden dan het normale niveau, zodat men zich kon concentreren op het verzekeren van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en stakeholders door volledige naleving van de nieuwe voorschriften en procedures inzake hygiëne en social distancing.(Belga)

De vierde generatie van Toyota's best verkochte model in Europa is de eerste compacte auto die wordt gebouwd op het Toyota New Global Architecture (TNGA) GA-B-platform. Dit platform ligt aan de basis van verbeterde dynamische prestaties, betere rijeigenschappen, een betere wegligging, een verhoogde veiligheid en een in het oog springend design, stelt men bij Toyota.Er is een extra investering van 300 miljoen euro gedaan, wat overeenkomt met de helft van de initiële investering van TMMF, om de productie van voertuigen op basis van het TNGA-platform mogelijk te maken. Alle werkvloeren zijn gemoderniseerd met nieuwe apparatuur en technologieën voor een verbeterde ergonomie en performantie.Deze investering versterkt de strategie van Toyota om de productie te lokaliseren en de productiecapaciteit te maximaliseren. Deze lokalisatiestrategie wordt ook toegepast op de productie van belangrijke voertuigonderdelen. Zo is de nieuwe Yaris uitgerust met de nieuwste generatie van de 1,5 L TNGA-motor die ook in Europa wordt gemaakt, namelijk bij Toyota Motor Manufacturing Poland.Na een gecontroleerde productieonderbreking van vijf weken in overeenstemming met de lockdownvoorschriften in Frankrijk hervatte TMMF zijn activiteiten op 22 april. De initiële productievolumes werden aanzienlijk lager gehouden dan het normale niveau, zodat men zich kon concentreren op het verzekeren van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en stakeholders door volledige naleving van de nieuwe voorschriften en procedures inzake hygiëne en social distancing.(Belga)