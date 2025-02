Toyota scoort met EV’s in EU

Toyota gelooft in pluralisme qua aandrijving. De multi path-aanpak levert ook resultaat want Toyota Motor Europe verkocht zes miljoen geëlektrificeerde auto’s in de EU.

De constructeur heeft uiteraard volledig elektrische voertuigen in zijn portfolio, maar gelooft sterk in de multi path-aanpak. Dat betekent dat de consument een voertuig kan kiezen dat zo dicht mogelijk aansluit bij zijn gebruik. Niet iedereen heeft immers toegang tot degelijke oplaadinfrastructuur. En voor veel automobilisten is een zelfladende hybride – Toyota’s specialiteit – een uitstekende (tussen)oplossing in een mogelijke evolutie naar volledige elektrificatie.

Op die manier daalde de CO2-uitstoot van Toyota’s tussen 1995 en vandaag met 50 %. Wereldwijd verkocht de constructeur al meer dan 30 miljoen hybride wagens. De lancering van de Prius in 1997 vormde een belangrijke mijlpaal in het ontwikkelen en later ook het democratiseren van deze technologie.

Naast hybride aandrijvingen blijft Toyota werken aan auto’s op waterstof met een brandstofcel-technologie. Volgens de Japanse autobouwer is het zinvol om te blijven inzetten op hybride aandrijvingen. Als je meer dan een miljoen bijzonder zuinige hybride voertuigen met een lage CO2-emissie kan verkopen, weegt die CO2-besparing op een totale autovloot zwaarder door dan een paar duizend volledig elektrische voertuigen in het verkeer brengen. Die laatste stoten uiteraard geen CO2 uit. Maar omdat ze in absolute aantallen wereldwijd een marginale rol spelen, blijft hun globaal CO2-impact kleiner dan dat van hybrides die veel beter verkopen.