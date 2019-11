Om de concurrentie bij te benen voegt Toyota een bijkomende versie toe aan het Rav4 gamma. Deze RAV4 Prime levert 306 pk en is meteen de eerste stekkerversie van de hybride RAV4.

Toyota start vandaag een belangrijk nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de RAV4, die vooral zal worden herinnerd als één van de eerste moderne SUV-modellen. Deze eerste plug-in hybride versie van de RAV4 bouwt verder op de hybride ervaring die Toyota gedurende de voorbije 20 jaar heeft opgebouwd met dit SUV-model, maar vooral met hybride aandrijvingen.

Met een systeemvermogen van 306 pk is deze RAV4 Prime bovendien de krachtigste RAV4 die ooit werd gebouwd. Hij accelereert van 0 tot 100 km/u in 6,2 seconden en dat belooft onvervalst rijplezier. Ondanks dit toch wel aanzienlijke vermogen belooft de constructeur een CO2-uitstoot van minder dan 30 g/km.

De 2,5-liter Hybrid Dynamic Force benzinemotor is dezelfde als die van de RAV4 Hybrid die we vandaag al kennen. De aangekondigde elektrische actieradius (WLTP-standaard) bedraagt ruim 60 km. Deze nieuwe versie belooft om verschillende reden een interessant alternatief te worden. De PHEV-variant, ofwel de RAV4 Plug-in Hybrid, zal in de tweede helft van 2020 worden voorgesteld. Het tijdstip van de marktintroductie zal later worden meegedeeld.(Belga)