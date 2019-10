Toyota toont vandaag de eerste beelden van de RAV-4 die op de Los Angeles motor show zal worden onthuld. De Japanse SUV krijgt voor het eerst een plug-in hybride motorisatie onder de motorkap.

Voor Toyota is dit een belangrijke stap want hoewel de constructeur in het verleden al een stekkerversie lanceerde van de Prius (met een erg beperkte zuiver elektrische autonomie) is het een koele minnaar van plug-in modellen. Tot op heden geloofde Toyota vooral in de klassieke hybrid die zijn elektrische energie recupereert tijdens het uitbollen en het remmen. Dit zorgt ervoor dat de benzinemotor vooral wordt ondersteund bij het vertrekken en het versnellen.

Zuiver elektrisch rijden is bedoeld voor heel lage snelheden zoals in de file of pakweg een ondergrondse parking. Deze technologie heeft als grote voordeel dat ze voor een breed publiek toegankelijk is omdat er geen laadinfrastructuur noodzakelijk is. De resultaten liegen er niet om, want Toyota verkoopt ruim twee derde van zijn populaire modellen met een hybride aandrijving en dat doet geen enkele constructeur hen na.

Feit is dat de CO2-emissie van de grotere en zwaardere modellen (zoals de RAV-4) nog aan de hoge kant ligt om straks onder de 95 g/km te duiken die Europa als gemiddelde waarde oplegt aan autoconstructeurs. Een grotere batterij in combinatie met een krachtiger elektrische aandrijving kan hier soelaas brengen en dat is meteen de reden waarom Toyota voortaan wel heil ziet in PHEV-technologie (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, nvdr.). Technische specificaties zijn er vandaag nog niet en we moeten nog wachten tot de officiële voorstelling op 20 november in Los Angeles.(Belga)