Toyota RAV 4 krijgt ook sportieve GR-variant

Net als vele Toyota-modellen krijgt nu ook de RAV 4 een GR Sport-behandeling die de SUV niet alleen een sportiever voorkomen maar ook een dynamischer rijgedrag oplevert. Voor de aandrijving zorgt nog steeds de gekende hybride aandrijving.

GR is de afkorting van Gazoo Racing, de competitie-afdeling van Toyota, die intussen ook regelmatig sportieve varianten ontwikkelt van de seriemodellen. Dat levert in de regel een fraai resultaat op, zonder in extremen te vervallen, zoals we al konden zien op onder andere de Yaris, de Corolla, de C-HR en zelfs de Hilux.

Talrijke GR-accenten

Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat ook de RAV 4 deze behandeling zou krijgen om de iets sportiever ingestelde klanten te bekoren. De GR Sport herken je meteen aan zijn zwarte 19” vijfspaakswielen en de talrijke zwarte accenten op het koetswerk ter hoogte van de wielkasten, de drempels en de grille met een honingraatpatroon, waarin een GR-badge prijkt, die ook op de achterklep terug te vinden is. In het interieur wordt eenzelfde touch geleverd door de her en der aangebrachte GR-logo’s op het sportstuurwiel, de sportievere stoelen en de vloermatten.

Zwarte accenten en een strakker onderstel maken het verschil op de RAV 4 GR Sport.

Strakker door de bocht

Tegelijk wordt die sportievere uitstraling toch ook ondersteund door een dynamischer rijgedrag dat werd bekomen door een strakkere afstelling met aangepaste veren en stijvere dempers. Op vlak aandrijving kwam er geen upgrade en blijft de bekende hybride aandrijving – zelfopladend en plug-in – op de vier wielen behouden.

De Toyota RAV4 GR Sport is nu leverbaar. De Hybrid kost 56.050 euro, terwijl voor de Plug-in Hybrid 65.030 euro wordt aangerekend.