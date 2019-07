Toyota bouwde een Prius Plug-in Hybrid met zonnepanelen die het accupakket opladen tijdens het rijden. Dit systeem vergroot de vergroot actieradius van geëlektrificeerde voertuigen, en verlaagt tegelijk de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik.

Toyota, NEDO en Sharp gaan gezamenlijk het potentieel van zonnepanelen voor geëlektrificeerde voertuigen testen. In juli wordt met de testen gestart. De experimenten moeten uitwijzen of het zonnelaadsysteem de actieradius merkelijk kan vergroten en het brandstofverbruik van geëlektrificeerde voertuigen aanzienlijk kan verlagen. Voor de test wordt gebruik gemaakt van een prototype op basis van de Toyota Prius Plug-in Hybrid.

Deze huidige generatie is sinds 2016 op de markt en optioneel leverbaar met een Solar Roof, een zonnepaneel op het dak. Hiermee kan de auto bij stilstand de batterij opladen en tijdens het rijden energie opwekken van de zon om stroomverbruikers zoals de airconditioning te laten functioneren. Speciaal voor voertuigen ontwikkelde Sharp nu efficiënte zonnecellen met een rendement van 34 procent.

Toyota heeft dit zonnepaneel op het dak, de motorkap, bagageklep en andere carrosseriedelen van de Prius Plug-in Hybrid gemonteerd. Het prototype is volledig geschikt voor de openbare weg. Dankzij het nieuwe zonnepaneel produceert het zonnelaadsysteem van de Prius Plug-in Hybrid ongeveer 860 Watt vermogen. Dat is circa 4,8 keer meer vermogen dan een standaard Prius Plug-in Hybrid met Solar Roof. Behalve een krachtigere aandrijflijn kreeg het prototype ook een systeem dat het accupakket oplaadt als de wagen rijdt of geparkeerd is.

Toyota wil de Prius Plug-in Hybrid testen onder verschillende omstandigheden in Tokio en op andere locaties. De verkregen testresultaten over het vermogen en de laadsystemen gebruikt men voor de verdere ontwikkeling van een zonnelaadsysteem voor productieauto's.(Belga)