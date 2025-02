Toyota Prius krijgt update

De Toyota Prius is de peetvader van de hybride auto zoals we die vandaag kennen. Na bijna drie decennia en 5,3 miljoen verkochte exemplaren is deze zuinige Toyota klaar voor een update die bijkomende functies brengt zoals geofencing.

De Prius van de vijfde generatie is niet enkel aerodynamisch en zuinig. Hij krijgt ook een sierlijk coupékoetswerk waarmee hij het wat banale vorm volgt functie-uiterlijk van zijn voorgangers afschudt. Even herinneren dat de Toyota Prius in zijn huidige vorm enkel beschikbaar is als plug-inhybride. Dat betekent dat je de batterij van de wagen zowel aan het stopcontact (of laadpaal) als via de motor van de wagen oplaadt. Het basisidee is dat je zoveel mogelijk kilometers zonder emissie kan afleggen.

Onder de motorkap hier zit een viercilinder benzinemotor van 152 pk en een elektromotor die 163 pk levert. Beide motoren zijn perfect in staat om de wagen autonoom aan te drijven. Wanneer ze samenwerken, levert de hybride aandrijving een systeemvermogen van 223 pk. Met een volledig opgeladen batterij kom je volgens Toyota 86 km ver. Als je uitsluitend in een (trage) stadsomgeving rijdt, zou je zelfs tot 110 km ver geraken met één batterijlading.

Door de toevoeging van geofencing-technologie wil Toyota de volledig elektrisch elektrische rijmodus (zero emissie) zo intelligent mogelijk benutten. Zo zorgt de wagen er zelf voor dat je in een lage-emissiezone in de mate van het mogelijke uitsluitend elektrisch rijdt. Wanneer de bestuurder een bestemming invoert, gebruikt de auto – op basis van locatie en status van de batterij – het hybride systeem (dat de batterij onderweg ook kan opladen) zodanig dat er voldoende elektrisch rijbereik is om emissievrij te rijden in drukbevolkte locaties en uiteraard in lage-emissiezones. Verder gebruikt de Prius een digitale sleutel zodat je niet langer een fysieke autosleutel op zak moet hebben. Een app op je smartphone volstaat om de wagen te gebruiken. Dit is ook een handige manier om de auto met verschillende gebruikers te delen. Deze Prius modeljaar 2025 is meteen beschikbaar bij de Toyota-dealer.