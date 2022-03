De eerste volledig elektrische crossover van Toyota die deze zomer op de markt komt, blijft onder de kaap van 50.000 euro. De basisversie van de bZ4X met een rijbereik van 450 kilometer verandert van eigenaar voor 49.650 euro.

Ook Toyota zet de elektrificatie in met de ontwikkeling van een lijn volledig elektrische modellen. De eerste in het rijtje is de bZ4X, die intussen werd voorgesteld en tegen de zomer bij de Belgische verdelers zal aankomen. Het Japanse merk maakte nu ook de tarieven bekend van deze strakgelijnde crossover met licht futuristische trekjes.

De basisversie van de bZ4X zal 49.650 euro kosten. Die biedt een 204 pk en 265 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft en een accupakket met een capaciteit van 71,4 kWh dat een WLTP-rijbereik van 450 kilometer garandeert. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 8,4 seconden en wordt een topsnelheid van 160 km/u bereikt. Hiermee zit de Toyota bZ4X op alle vlak op het niveau van zijn concurrenten.

De bZ4X is de eerste elektrische crossover van Toyota © GF

10 jaar garantie op batterij

De iets krachtigere topversie van 218 pk en 315 Nm biedt vierwielaandrijving en is iets sneller in de sprint (7,7 sec.), maar moet dan weer wat aan rijbereik inboeten (410 km). De bZ4X heeft een snellader aan boord met een vermogen van 150 kW waarmee de batterij voor 80% kan worden opgeladen in 30 minuten. Daarnaast is er ook een interne wisselstroomlader van 6,6 kW of 11 kW aanwezig.

Toyota voorziet drie uitrustingsniveaus: bZ4X (vanaf 49.650 euro), Style (vanaf 57.250 euro) en Premium (vanaf 58.330 euro). De AWDi-aandrijving is enkel op de twee hoogste versies leverbaar. Vanaf de Style-versie krijgt de bZ4X een tweekleurig koetswerk, 20-duimsvelgen en een panoramadak. Op de Premium-uitvoering komen daar nog onder andere elektrische voorzetels met een geheugenfunctie bij. Niet onbelangrijk: Toyota geeft op het accupakket een garantie van 10 jaar en/of 240.000 kilometer als de bZ4X zijn jaarlijkse check-up bij een Toyota-dealer ondergaat.

Het strakke interieur van de bZ4X © GF

Ook Toyota zet de elektrificatie in met de ontwikkeling van een lijn volledig elektrische modellen. De eerste in het rijtje is de bZ4X, die intussen werd voorgesteld en tegen de zomer bij de Belgische verdelers zal aankomen. Het Japanse merk maakte nu ook de tarieven bekend van deze strakgelijnde crossover met licht futuristische trekjes.De basisversie van de bZ4X zal 49.650 euro kosten. Die biedt een 204 pk en 265 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft en een accupakket met een capaciteit van 71,4 kWh dat een WLTP-rijbereik van 450 kilometer garandeert. Daarmee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 8,4 seconden en wordt een topsnelheid van 160 km/u bereikt. Hiermee zit de Toyota bZ4X op alle vlak op het niveau van zijn concurrenten.De iets krachtigere topversie van 218 pk en 315 Nm biedt vierwielaandrijving en is iets sneller in de sprint (7,7 sec.), maar moet dan weer wat aan rijbereik inboeten (410 km). De bZ4X heeft een snellader aan boord met een vermogen van 150 kW waarmee de batterij voor 80% kan worden opgeladen in 30 minuten. Daarnaast is er ook een interne wisselstroomlader van 6,6 kW of 11 kW aanwezig.Toyota voorziet drie uitrustingsniveaus: bZ4X (vanaf 49.650 euro), Style (vanaf 57.250 euro) en Premium (vanaf 58.330 euro). De AWDi-aandrijving is enkel op de twee hoogste versies leverbaar. Vanaf de Style-versie krijgt de bZ4X een tweekleurig koetswerk, 20-duimsvelgen en een panoramadak. Op de Premium-uitvoering komen daar nog onder andere elektrische voorzetels met een geheugenfunctie bij. Niet onbelangrijk: Toyota geeft op het accupakket een garantie van 10 jaar en/of 240.000 kilometer als de bZ4X zijn jaarlijkse check-up bij een Toyota-dealer ondergaat.