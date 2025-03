Toyota plant nog een EV-model

Toyota wil binnenkort een bijkomend elektrisch aangedreven model voorstellen. Hoewel de Japanse constructeur vandaag vooral scoort met hybride aandrijvingen.

Net als de huidige generatie Prius krijgt het nieuwe elektrische model een gestroomlijnd coupékoetswerk. De vijfdeurs moet perfect inzetbaar zijn als ruime gezinswagen. In tegenstelling tot de bZ4x wordt dit geen SUV-model, wat vanuit technisch perspectief een stuk interessanter is. Een lagere daklijn zorgt immers voor een aerodynamisch beter koetswerk. Tot nu toe ontwikkelde Toyota enkel de bZ4x die ook aan dochtermerk Subaru wordt geleend en daar als Solterra door het leven gaat.

Het tweede elektrisch model dat Toyota nu aankondigt moet dankzij het gestroomlijnd koetswerk het verbruik naar beneden halen. Dit is een oordeelkundige manier om het rijbereik op te krikken en beter dan wat extra batterijcapaciteit toe te voegen. Dat doen de meeste constructeurs om een aanvaardbaar rijbereik te halen. Maar het maakt de ‘elektrische kilometervreters’ onwaarschijnlijk zwaar, waardoor ze nog meer verbruiken.

Toyota belooft ook interessante batterijtechnologie en dat voedt speculaties over de solid state batterij waarmee de Japanse constructeur al een tijdje experimenteert. Hoewel Toyota vandaag qua volume geen hoogvlieger is op de BEV-markt (battery electric vehicle), heeft het wel decennia batterij-ervaring met de opeenvolgende generaties Prius. Het zou dus zomaar kunnen dat we een doorbraak op dat vlak krijgen.