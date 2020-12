Toyota is pionier op het vlak van hybrideaandrijving en experimenteert, met het oog op de toekomst, al enkele jaren met aandrijving op waterstof. Tot nu toe is de Japanse constructeur een koele minnaar gebleken van elektrische aandrijving. De Green Deal van Europa verplicht Toyota nu tot een bijsturing van zijn strategie.

Wat voorafging. Bij wijze van nieuwjaarsboodschap presenteert Toyota begin 1992 een zogenaamd Erath Charter. Daarin wordt een productiewagen in het vooruitzicht gesteld met een zo laag mogelijke uitstoot. Eind 1994 nemen de plannen vaste vorm aan en krijgt het kind ook een naam. Eén jaar later presenteert Toyota op de Tokyo Motor Show de Prius Concept, de eerste personenauto met hybrideaandrijving. Die bestaat uit een combinatie van een elektro- en 1.5 l benzinemotor. De respons is zo positief dat de directie plankgas geeft, in 1997 rolt de eerste Toyota Prius van de band. De modelnaam betekent in het Latijn... 'de eerste'.

Pas midden de jaren tachtig gaat bij BMW en Mercedes een belletje rinkelen, de hybridemodellen van Toyota gaan immers als warme broodjes over de toog in landen waar beide premiummerken sterk staan en hun positie onder druk komt te staan. Volkswagen en zijn dochtermerken Audi, Seat en Skoda blijven hun kop in het zand steken en ontwikkelen in het geheim software die de omvang van de schadelijke CO2-uitstoot van hun diesels op een bedrieglijke wijze moet camoufleren. De kiem van het kwaad is toen gelegd. Het zou duren tot 2015 vooraleer het gesjoemel aan het licht komt en dieselgate de autowereld op zijn kop zet. De investering in hybrideaandrijving heeft zich geloond voor Toyota. 60 procent van alle in Europa verkochte Toyota's is een mild of full hybrid. De Japanse autobouwer staat al jaren op nummer één of twee en maakt meer winst dan zijn directe concurrent Volkswagen. Dat heeft in de nasleep van dieselgate het stuur compleet heeft omgegooid en zet volop in op elektrificatie. Niemand investeert meer in elektrische aandrijving dan de Duitse autogroep. Toyota daarentegen trekt volop de kaart van waterstof en heeft zopas de tweede generatie Mirai voorgesteld. Aandrijving op waterstof biedt het grote voordeel dat het tanken een kwestie van een paar minuten is terwijl dit bij stroomauto's in het allerbeste geval minstens een half uur in beslag neemt. Daartegenover staat dat ons land amper drie waterstoftankstations (Haasrode, Halle en Zaventem) telt waarvan er eentje geregeld 'buiten gebruik' is. Een nieuw waterstoftankstation vergt een investering van 1,5 miljoen, DATS wil er in de loop van dit jaar vijf nieuwe installeren. Maar zelfs dan zal het allicht nog een tijdje duren vooraleer de verkoop van waterstofaangedreven auto's fors de hoogte zal ingaan in ons land. Door de zogenaamde Green Deal van Europa zal de CO2-doelstelling de komende jaren nog fors dalen en is het voor een automerk een must geworden meerdere elektrische modellen met zero-uitstoot in zijn gamma te hebben. Die evolutie verplicht er nu ook Toyota toe om plug-in hybrids en full electric modellen aan te bieden, en zo te ontsnappen aan de hoge boetes. Volgens zijn Europese topman Johan van Zyl brengt Toyota over afzienbare tijd - een precieze datum vermeldt hij niet - een 100 procent aangedreven SUV uitbrengen, in samenwerking met 4x4-specialist Subaru. In eerste instantie zal die nieuwkomer in Japan worden gebouwd, op termijn zou die ook in een van de Europese fabrieken van Toyota van de band kunnen rollen. Ook in Japan en de rest van de wereld zit een gelijkaardige evolutie eraan te komen. 'Toyota streeft naar een mix van aandrijfsystemen die verdergaat dan mild en full hybrid en het ontwikkelt daarom een specifiek e-platformconcept,' aldus van Zyl in een Duits kranteninterview. Beter dan wie ook beseft hij dat de Toyota Mirai op waterstof mét zero-uitstoot een nichemodel zal blijven gezien zijn prijskaartje van 79.900 euro én het ontbreken van een goed uitgebouwd netwerk van waterstoftankstations. Welke aandrijving zich op termijn zal doorzetten, daarover bestaat geen eensgezindheid tussen de automerken en evenmin tussen onafhankelijke wetenschappers en ingenieurs. Beide toepassingen hebben voor- en nadelen. Een gok wagen, is uitermate riskant voor een merk. Want stel dat je verkeerd gokt, staat meteen de toekomst van je bedrijf op het spel. Herinner je wat is gebeurd met merken als BlackBerry, Kodak of Olivetti. Maar investeren in de ontwikkeling van elektrische aandrijving én waterstof kost zoveel geld dat het zelfs voor een autoreus als Toyota te kostelijk is geworden. Daarom probeert het een alliantie op te zetten met andere Japanse constructeurs, om de kosten over meerdere partners te kunnen spreiden. Sowieso staat Japan verder dan de rest van de wereld wat betreft waterstoftoepassingen. Zeker voor vracht- en openbaar vervoer, denk aan trucks en autobussen, lijkt waterstof de meest aangewezen optie. In een kleine personenauto is er te gewoon weinig plaats voor de waterstoftank(s). Toyota gaat voor 2020 uit van een terugloop van de verkoop in Europa met 10 procent tot 975.000 voertuigen. Hiermee presteert het beter dan de andere volumemerken. Ruim 60 procent van alle in Europa verkochte Toyota's zijn hybrids wat maakt dat het Japanse merk met gemak de Europese CO2-doelstelling van 95 g/km zal halen en niet bevreesd moet zijn voor imagoverlies en torenhoge boetes. Of zijn directe concurrent Volkswagen daar ook zal in slagen, blijft een dubbeltje op zijn kant. Om nog beter gewapend te zijn voor de toekomst plant Toyota tegen 2025 in totaal 60 nieuwe deels of volledig elektrisch aangedreven modellen in de markt te zetten. Een en ander bewijst de veerkracht en flexibiliteit van de Japanse autoconstructeur. Op de Europese hoofdzetel van Toyota in Brussel kijkt men intussen met een bang hart naar de gevolgen van een harde brexit. Die zal zonder enige twijfel ingrijpende repercussies hebben voor de Toyota-fabrieken in Engeland én op het Europese vasteland. Niettemin gaat de Europese topman van Zyl ervan uit dat Toyota in 2021 opnieuw het niveau van 2019 zal halen, tegen 2025 hoopt hij 1,4 miljoen Toyota's in Europa te kunnen verkopen.