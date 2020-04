Toyota koestert fameuze klimaatdoelstellingen en wil tegen 2050 de CO2-emissie van zijn voertuigen drastisch terugdringen. Daarom werkt de autoconstructeur samen met vrachtwagenproducent Hino aan de ontwikkeling van een zware vrachtwagen die op waterstof rijdt.

Toyota speelt al decennia een voortrekkersrol op vlak van hybride en waterstofaandrijving bij personenwagens met modellen als de Prius en de Mirai. De Japanse constructeur beseft dat het vrachtvervoer één van de belangrijke bronnen van CO2-emissie is en daarom wil het ook in dit segment alternatieve aandrijvingen aanbieden. Hino is een voor de hand liggende partner, want deze Japanse vrachtwagenproducent (die vandaag vooral dieselvrachtwagens bouwt) is voor de helft in handen van Toyota. Het is de bedoeling om een zero emission vrachtwagen te ontwikkelen die snel kan tanken en over een autonomie van pakweg 600 km beschikt. Het voertuig krijgt een elektrische aandrijving en de stroom wordt gegenereerd door twee brandstofcellen (vergelijkbaar met die van de volgende generatie Mirai). Beide constructeurs zoeken vooral naar oplossingen om de vrachtwagen niet te zwaar te maken om de prestaties en vooral de autonomie te optimaliseren.

(Belga)

