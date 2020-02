Toyota bouwt een speciaal ontworpen brandstofcelsysteem voor de Energy Observer, de eerste waterstofboot die de wereld zal rondvaren.

Het Toyota Fuel Cell System voor de Energy Observer is ontworpen als een modulaire oplossing, die niet alleen geschikt is voor maritieme toepassingen maar ook in aanmerking komt voor applicaties in vrachtwagens en bussen en voor stationair gebruik. Toyota is vanaf het begin betrokken bij dit project, omdat waterstof het centrale element vormt van deze reis. Tijdens een zes jaar durende odyssee, die in 2017 begon, vaart het Energy Observer-team rond de wereld in de eerste boot die zelf in zijn energie voorziet. De elektrisch aangedreven boot van de toekomst werkt door gebruikmaking van een mix van hernieuwbare energiebronnen en een systeem dat CO2-vrije waterstof uit zeewater produceert.

Voor de volgende etappe van de reis hebben de Energy Observer en Toyota nauw samengewerkt om Toyota's innovatieve brandstofceltechnologie in de boot te introduceren. Dit brandstofcelsysteem is speciaal door het Toyota Technical Center Europe ontwikkeld met onderdelen die in de Toyota Mirai zijn geïntroduceerd en zijn verwerkt in een compacte module die geschikt is voor scheepvaarttoepassingen. Het systeem levert niet alleen meer vermogen en efficiëntie, maar ook een hoge mate van betrouwbaarheid om dit jaar de Atlantische en de Grote Oceaan over te steken.

Het R&D-team in Europa wist binnen zeven maanden het systeem te ontwerpen en de onderdelen te produceren, waarna de bouw en installatie van de compacte brandstofcelmodule volgden. Dit bewijst dat de brandstofceltechnologie van Toyota aan verschillende toepassingen aangepast kan worden. Eind vorig jaar werd de brandstofcelmodule getest terwijl de boot op de scheepswerf lag. Als laatste wordt momenteel het gebruik bij vol vermogen op zee getest voordat de Energy Observer half februari uitvaart voor zijn reis in 2020.(Belga)

