Toyota lanceert een nieuw bommetje op vier wielen. Hier is de GR Corolla: 300 pk, vierwielaandrijving én een zeer stoere verpakking.

Het is weer eens iets anders tussen de overvloed aan elektrische voertuigen die tegenwoordig bijna dagelijks worden voorgesteld: een heuse sportwagen die enkel pure prestaties nastreeft. Dat is de ambitie van de nieuwe Toyota GR Corolla die graag tot een nieuwe referentie onder de zogenaamde hot hatches wil uitgroeien. Afgaande op de specificaties van deze supersportieve variant van de Corolla die door de sportafdeling van Toyota (Gazoo Racing) werd ontwikkeld, moet dat lukken.

Het koetswerk werd stevig uitgebouwd en voorzien van extra spoilers. © GF

Driecilinder van 300 pk

Onder de motorkap schuilt de bekende 1,6 liter driecilinder turbomotor die in de GR Corolla maar liefst 300 pk en 370 Nm koppel ontwikkelt. Die power wordt naar de vier wielen gesluisd via een handgeschakelde zesversnellingsbak, waarbij het GR-Four-systeem drie verschillende rijmodi toelaat afhankelijk van de rijomstandigheden. Verder onderging de vijfdeurs serieuze aanpassingen aan de ophanging en de remmen, werd het koetswerk verstevigd om meer stijfheid te krijgen en zijn er 18" Enkei-velgen met sportieve Michelin Pilot Sport 4-banden gemonteerd.

De Toyota GR Corolla biedt ook wat uiterlijk vertoon met een stevig uitgebouwd koetswerk met het nodige spoilerwerk en drie uitlaten in de diffusor achteraan. Het geheel werd ook heel wat lichter door het gebruik van aluminium voor de koetswerkpanelen en zelfs koolstofvezel voor het dak van de Circuit Edition, die een extra Torsen-differentieel voor een optimale tractie kreeg.

Gazoo Racing is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze supersportieve Corolla. © GF

Dat klinkt allemaal zeer leuk, maar toch moeten we de fans meteen teleurstellen. De Toyota GR Corolla werd onthuld in de Verenigde Staten waar hij ook zijn marktdebuut zal maken. Ook de thuismarkt Japan zal bediend worden. Maar voorlopig zijn er geen plannen om de supersnelle Corolla in Europa te verdelen.

Ook de cockpit kreeg een sportievere uitdossing. © GF

