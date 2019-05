De nieuwe Toyota GR Supra is de vijfde generatie van de legendarische sportwagen van het Japanse merk en het eerste wereldwijde GR-model van Toyota Gazoo Racing.

Deze nieuwe coupé die het broertje is van de nieuwe BMW Z4 "werd ontworpen als een sportwagen in zijn zuiverste vorm, zonder concessies die afbreuk zouden doen aan het rijplezier. Hoofdingenieur Tetsuya Tada heeft de klassieke vorm gevolgd van een voorin geplaatste zes-in-lijn-motor die de achterwielen aandrijft en zet daarmee de traditie voort van de vorige Supra-generaties en de oorspronkelijke 2000GT-sportwagen", stelt Toyota.

Autoliefhebbers kunnen een opwindende mix verwachten van vermogen, wendbaarheid en nauwkeurig rijgedrag, dankzij de korte wielbasis in combinatie met een grote spoorbreedte, het lage gewicht, het lage zwaartepunt en de zeer stijve carrosserie van de auto. De 3.0-liter motor is uitgerust met een twin-scroll turbo en levert 340 pk vermogen en 500 Nm koppel. Deze krachtbron is gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

Toyota Gazoo Racing werkte mee om de prestaties van de nieuwe sportwagen te verfijnen: dit gebeurde met intensief testwerk op de beroemde Nürburgring Nordschleife en de omliggende wegen in Duitsland om het meest wendbare, stabiele en opwindende rijgedrag te bereiken. Daarnaast werden uitgebreide tests gedaan op wegen in alle delen van de wereld. De eerste exemplaren van de nieuwe Toyota GR Supra worden vanaf de zomer van 2019 aan klanten geleverd. Alle auto's worden geproduceerd in het Oostenrijkse Graz. (Belga)