Toyota ondergaat een metamorfose, maar volstaat die ook om de grootste te blijven?

Nadat Volkswagen kortstondig de koppositie van Toyota had overgenomen, heeft de Japanse constructeur in 2020 de pikorde hersteld. Met vallen en opstaan is topman Akio Toyoda erin geslaagd om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Of dat volstaat om de nummer één te blijven? De meningen zijn verdeeld.

Cijfers liegen niet. Toyota is met 4.500 werknemers de tweede grootste werkgever in de autosector in ons land, na Volvo Car Gent. Naast het hoofdkwartier van Toyota Motor Europe (TME) in Evere hebben ook het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum (Zaventem) en Europese onderdelendistributiecentrum (Diest) bij ons onderdak gevonden.

België dieselland

Ondanks die sterke aanwezigheid is de Toyota-verkoop lange tijd ver beneden de verwachtingen gebleven. Dat heeft ermee te maken dat België altijd een uitgesproken dieselland is geweest met een bedrijfswagenmarkt die veel groter is dan die in onze buurlanden.

De Japanse constructeur heeft nooit geloofd én geïnvesteerd in dieselmotoren en was om die reden geen interessante partner voor leasemaatschappijen en beheerders van grote wagenparken.

De Japanse constructeur heeft ook enkele kwaliteitsproblemen gekend, wat ongewoon is voor een merk dat altijd zeer goed heeft gescoord op het gebied van betrouwbaarheid en klantentevredenheid.

Tot voor enkele jaren slaagde Toyota er ook niet in om een consistent merkgezicht te creëren. De verschillende modellen vertoonden uiterlijk weinig verwantschap waardoor zij in het straatbeeld niet werden gepercipieerd als een lid van de grote Toyota-familie. Van een duidelijk herkenbare designlijn was lange tijd geen sprake.

Ook de marketeers blunderden. Zo veranderden zij de modelnaam van de immens populaire Corolla in het nietszeggende Auris. Een beginnersfout die op dit niveau niet mag voorkomen en meteen hard werd afgestraft.

Pionier inzake hybridetechnologie

Sinds de diesel kop van jut is en de prijs van de diesel fors duurder is geworden, is de verkoop van dieselwagens geïmplodeerd en kent de Toyota-verkoop in ons land een explosieve groei. Terwijl alle volumemerken achteruitgaan, is Toyota de enige top 10-speler in ons land die op de particuliere markt vooruitgaat: 7 procent qua volume en 31 procent qua marktaandeel. Toyota klimt daardoor van de negende naar de zesde plaats in de merkenrangschikking van meest verkochte auto’s in ons land.

Toyota profiteert van de knowhow en ervaring die het de voorbije kwarteeuw heeft opgebouwd op het gebied van hybridetechnologie. De eerste Prius kwam in 1998 op de markt, ondertussen zijn omzeggens alle modelreeksen geëlektrificeerd en is één op de twee verkochte Toyota’s in Europa een hybride.

Het slaagt er op die manier in zijn CO2-uitstoot jaar na jaar te reduceren. De andere volumemerken slagen daar niet in omdat zij te weinig oog hebben gehad voor de veranderende mindset bij jongeren, die de klanten van morgen zijn.

De bocht van Toyota

Toyota staat symbool voor de zelfopladende hybride, met plug-in hybrides en 100 procent elektrisch aangedreven auto’s heeft de Japanse constructeur een haat-liefde verhouding. Toyota verwacht op de lange termijn meer heil van de waterstofauto in de strijd tegen de klimaatverandering en heeft de voorbije jaren miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling en implementatie van die technologie. Die investering resulteerde in 2014 in de lancering van de Mirai, de eerste waterstofauto in serieproductie. In 2019 kwam de tweede generatie Mirai op de markt.

Ondertussen heeft het voorbeeld van Toyota navolging gekregen en biedt rijdt ook de Hyundai Nexo op waterstof. Van andere merken, denk aan BMW en GM, is geweten dat ook zij die technologie genegen zijn als alternatief voor batterij-elektrische aandrijving en dat zij de laatste hand leggen aan productierijpe waterstofmodellen.

Lees verder onder de foto.

Toyota Mirai rijdt op waterstof.

Vooralsnog vindt de waterstofauto geen genade in de ogen van de politieke overheden, zij geven de voorkeur aan elektrische auto’s op batterijen. Enkel projecten en initiatieven die bijdragen aan die vorm van elektrificatie kunnen rekenen op overheidssteun in welke vorm dan ook.

Om die reden heeft Toyota recent een serieuze bocht genomen en heeft het met de bZ4X een eerste full electric model gelanceerd op basis van het nieuwe eTNGA-modulair platform. Voor wie zich vragen stelt bij de ongebruikelijke modelnaam: bZ verwijst naar het submerk ‘Beyond Zero’, het cijfer 4 staat voor D-segment en de letter X voor SUV-segment.

De nieuwkomer kan inderdaad ook offroad, dankzij een innovatief vierwielaandrijfsysteem en twee afzonderlijke elektromotoren, eentje op de vooras en eentje op de achteras. In zijn 4×4-configuratie beschikt de bZ4X over een WLTP-rijbereik van 470 kilometer, dankzij een krachtige lithium-ionbatterij accu (71 kWh) met een innovatieve waterkoeling. Snel opladen tot 80 procent kan in 30 minuten. Als blijk van vertrouwen biedt Toyota een nooit eerder geziene waarborg van 10 jaar of 1 miljoen km op de batterij.

De bZX4 springt in het oog. Het frontaanzicht wordt gedomineerd door de hamerkopvorm en fijne led-koplampen die het stoere postuur van de nieuwkomer benadrukken. Wielkasten met grote wielen en brede dorpels verwijzen naar zijn SUV-roeping.

Het interieur biedt een zee aan ruimte en ademt de sfeer van een woonkamer uit. Het principe van ‘handen aan het stuur, ogen op de weg’ wordt ondersteund door een 7”-scherm op ooghoogte van de bestuurder. Vanzelfsprekend is de bZ4X uitgerust met de modernste infotainment- en Toyota Safety Sense rijhulpsystemen.

Blikvangers in Los Angeles

Zoals gezegd, de bZx4 is de eerste in een reeks van e-modellen. Begin vorige week haalde Toyota op de Los Angeles Auto Show het doek van de bZ Compact SUV, een concept car die een voorafbeelding is van een toekomstige compacte elektrische SUV die gebruikmaakt van duurzame materialen en de indruk bevestigt dat de Japanse constructeur eindelijk werk maakt van innovatief design. Zelfs als de bZ Compact SUV stilstaat, lijkt het alsof hij beweegt.

Lees verder onder de foto.

Zelfs als hij stilstaat, lijkt de bZ Compact SUV te bewegen.

Toyota presenteerde in Los Angeles ook de vijfde generatie Prius. Die ziet er veel aantrekkelijker en moderner uit dan zijn voorgangers, wat niet moeilijk is. Opmerkelijk nieuws is dat de nieuwe Prius enkel nog als plug-in hybride in Europa te koop zal zijn. De breuk met het verleden en de zelfopladende full hybride kan niet groter zijn.

De vijfde generatie Prius beschikt over een 2 literbenzinemotor en krachtige elektromotor-generator met een gecombineerd vermogen van 223 pk. De lithium-ionbatterij heeft een capaciteit van 13,6 kWh, wat dixit Toyota een WLTP-rijbereik van 90 kilometer garandeert. De batterij zit veilig onder de achterbank opgeborgen.

Het designerteam verdient een pluim voor de zeer geslaagde coupelijn. Die draagt bij aan een lage luchtweerstand die op haar beurt zorgt voor een lager brandstofverbruik.

Lees verder onder de foto.

Het designerteam verdient een pluim voor de wigvorm van de vijfde generatie Prius.

De nieuwe Prius beleeft zijn Europese première op 5 december en zal ongetwijfeld een van de blikvangers zijn van het komende Autosalon van Brussel. Tegen dan zullen wij ook meer weten over de prijs van de nieuwkomer die in de lente van 2023 op de markt komt.

Just in time

Van Japanners is geweten dat zij beslissingen goed overleggen en daar ook de tijd voor nemen. Maar eens een beslissing genomen, wordt die consequent tot in het kleinste detail uitgevoerd. Daarom verwondert het dat Toyota al een tijdje op meerdere paarden wedt en dat het ogenschijnlijk een zigzagkoers vaart.

De Japanse constructeur is altijd pro waterstofauto en contra plug-in hybrides en batterij-elektrische auto’s geweest. Quasi van de ene dag op de andere duiken nu vanuit het niets batterij-elektrische auto’s op en is de nieuwe Prius enkel nog verkrijgbaar als plug-in hybride.

Toyota-topman Akio Toyoda, kleinzoon van de founding father van het automerk, voelt allicht de hete adem in de nek van de Chinese merken. Die bereiden een invasie van de Europese markt voor en brengen een reeks geëlektrificeerde modellen in stelling die zowel inzake design, aandrijftechnologie en connectiviteit de lat zeer hoog leggen.

Toyota kan het zich, als nummer één in de wereld, niet veroorloven niet te anticiperen op het rode gevaar. Topman Akio Toyoda heeft begrepen dat er niet één waarheid is, maar meerdere. Kijk tot wat Amerikaanse en Aziatische startups vandaag in staat zijn, kijk naar de technologische revolutie die Tesla heeft ontketend en welke dramatische gevolgen die heeft voor de Europese merken.

De metamorfose van Toyota komt dus geen dag te vroeg. Anders dan de Europese constructeurs zet het niet al zijn geld op één kaart maar houdt het alle opties open. Ook die van milieuvriendelijke benzinemotoren. Dat is een verstandige beslissing. Toyota is immers marktleider in een groot aantal armoe- en groeilanden waar er nog geen sprake is van batterij-elektrische auto’s, nu niet en in 2035 ook nog niet.