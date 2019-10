De elektrische Toyota LQ brengt heel wat futuristische technologie naar de realiteit, waaronder automatisch rijden en artificiële intelligentie.

De LQ is meer dan een concept car die enkel dient als uitstalruim van nieuw ontwikkelde technologie die nog niet meteen een toepassing zal krijgen. Deze elektrische wagen zal namelijk reeds in 2020 door Toyota worden ingezet als transportmiddel op de Olympische Spelen in Tokio. Het Japanse merk kondigt ook aan dat de LQ zijn geavanceerde technologie maximaal benut om een emotionele band tussen de auto en de bestuurder te scheppen. Daarvoor is de wagen uitgerust met technologie voor automatisch rijden en 'Yui', een krachtige AI-gedreven interactieve agent die werd ontworpen om te leren van de bestuurder en een gepersonaliseerde mobiliteitservaring te bieden. "Vroeger was onze liefde voor auto's gebaseerd op de mogelijkheid om naar verre oorden af te reizen en avonturen te beleven', aldus Daisuke Ido, de ontwikkelingsverantwoordelijke van de LQ. "Dankzij geavanceerde technologie zijn we in staat om nieuwe mogelijkheden voor spanning en betrokkenheid af te stemmen op de levensstijl van consumenten. Daarom bieden we met trots de LQ aan, een voertuig dat een gepersonaliseerde rijervaring biedt, zich aanpast aan de unieke mobiliteitsbehoeften van elke bestuurder en een nog sterkere band tussen auto en bestuurder schept." Deze visie is gestoeld op het inzicht dat mobiliteit verder gaat dan fysiek transport en rekening moet houden met de menselijke behoefte voor emotionele beleving en betrokkenheid. De LQ sluit aan op deze opvatting met het kernthema voor de ontwikkeling, namelijk 'Leren, groeien, liefhebben.' Yui en de technologie voor automatisch rijden van de LQ, beide ontwikkeld in samenwerking met het Toyota Research Institute (TRI), zijn met elkaar gecombineerd om een unieke mobiliteitservaring te bieden. Door de voorkeuren en behoeften van individuen te leren en hierop in te spelen, versterken ze de band tussen auto en bestuurder. De naam is een uitdrukking van Toyota's hoop dat deze aanpak de ontwikkeling van toekomstige voertuigen zal inspireren om de band tussen auto en bestuurder te versterken.(Belga)