Er is in 2022 geen fysiek autosalon maar toch werven de constructeurs met 'saloncondities'. Zo verkoopt Toyota in januari verschillende hybride modellen aan de prijs van de benzinevariant.

De Belgische consument is een beetje geconditioneerd om bij de aanvang van het nieuwe jaar zijn auto te vervangen. Gewoon omdat de meeste merken juist dan mooie kortingen geven. Deze traditie valt of staat niet met het organiseren van een salon door sectorfederatie Febiac. Meer nog: de voorbije jaren is het concept al stevig uitgehold omdat flink wat merken de 'saloncondities' al lang voor maar vooral nog maanden na het autosalon bleven aanbieden.

Toyota gebruikt nu deze periode om het aandeel wagens met een hybride aandrijving nog te vergroten. Sinds de lancering van de eerste generatie van de Prius heeft de Japanse constructeur al meer dan 14 miljoen hybride voertuigen verkocht. Toyota gaat ook de geschiedenis in als het merk dat deze technologie democratiseerde en met deze actie wordt die strategie enkel bevestigd.

De hybride modellen die gedurende januari aan de prijs van de benzineversie worden aangeboden zijn de Yaris, de Yaris Cross, de Corolla (recent de VAB Gezinswagen 2022) en de C-HR. Toyota voegt er verder fijntjes aan toe dat de klanten, afhankelijk van de gekozen uitrusting, op vrij normale levertijden van vier tot zes maanden mogen rekenen.

