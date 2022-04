Nadat Toyota-puristen nadrukkelijk vroegen om een handgeschakelde Supra, gaf de Japanse constructeur gehoor aan de wens. Er komt een handgeschakelde versie wellicht gecombineerd met de tweeliter turbomotor.

Toyota lanceerde met de Supra een echte sportwagen. De motor zit in de lengterichting voorin en de aandrijving gaat integraal naar de achteras. De Supra werd overigens door BMW ontwikkeld en neemt bij uitbreiding het Zuid-Duitse platform en diens motorisaties over.

Toyota lanceerde de Supra slechts met automatische transmissies, wat niet onlogisch is. Steeds meer notoire sportwagenfabrikanten (zoals Porsche of Ferrari) leveren quasi uitsluitend automatische of gerobotiseerde transmissies. Die schakelen niet alleen sneller en efficiënter dan een manuele bak, ze beschermen ook de hardware tegen foutjes van de bestuurder die de mechanica moeilijk verteert.

Puristen lusten nog altijd een manuele transmissie omdat die beter past bij de actieve beleving van een sportwagen. Toyota plakt nu een rood 'Supra'-embleem op de handgeschakelde versies. Het ziet er naar uit dat deze transmissie aan de viercilinder turbomotor (258 pk) zal worden gekoppeld. Die combinatie is immers ook beschikbaar in de BMW-catalogi.

