De vernieuwde Land Cruiser krijgt een krachtigere 2,8 liter dieselmotor met stop-starttechnologie, een opgewaardeerd multimediasysteem, nieuwe veiligheidssystemen en opgefriste styling.

Met een off road-verleden van bijna 70 jaar blijft Toyota's iconische Land Cruiser uniek in zijn segment doordat hij een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid weet te combineren met sterke off-road prestaties en een hoog niveau van luxe, prestige en comfort voor de inzittenden. De vernieuwde Land Cruiser 2020 vijzelt deze reputatie nog verder op met een krachtige 2,8 liter dieselmotor, de toepassing van stop-starttechnologie, verbeteringen aan zowel het multimediasysteem als het Toyota Safety Sense pakket met actieve veiligheidstechnologieën en de toevoeging van een speciaal Black Pack met typische stijlelementen. De 2,8 liter viercilinder, common-rail dieselmotor heeft een bewezen staat van dienst en biedt meer kracht en koppel. De maximale vermogensafgifte is met 27 pk verhoogd tot 204 pk bij 3000-3400 tpm en het maximale koppel is met 50 Nm gestegen tot 500 Nm bij 1600-2800 tpm. In combinatie met een zestraps automatische transmissie geeft dit de Land Cruiser een maximumsnelheid van 175 km/u en wordt de sprint van 0 tot 100 km/u in vergelijking met zijn voorganger met 3,0 seconden verbeterd tot 9,9 seconden. Tegelijk heeft de toepassing van de stop-starttechnologie zowel het gemiddelde brandstofverbruik als de CO2-uitstoot-uitstoot verminderd, met respectievelijk 0,7 l/100 km tot 7,0 l/100 km en met 18 g/km tot 192 g/km. (Belga)

