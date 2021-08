De nieuwe stoere terreinwagen van Toyota krijgt er een sportieve versie bij die profiteert van de rallyraidervaring van het merk. Dit is de Land Cruiser GR Sport.

Die 'GR' in de benaming verwijst naar Gazoo Racing, de afdeling van het Japanse merk die instaat voor de autosportactiviteiten en de ontwikkeling van de sportieve modellen. En die nam de nieuwe J300-generatie van de iconische Land Cruiser onder handen om het rijgedrag zowel op als naast het asfalt sportiever en dynamischer te maken. Voor de fijnafstelling werd zelfs een beroep gedaan op de Dakar-piloten, want Toyota is ook aanwezig op de internationale rallyraidscene.

Het interieur van de Toyota Land Cruiser GR Sport. © GF

De Land Cruiser GR Sport krijgt een sportievere uitdossing waarmee hij meteen herkenbaar is: veel zwarte designdetails, unieke bumpers en 18-duimsvelgen. Voor de aandrijving is er keuze tussen de 3,5 liter-V6 met 414 pk op benzine en de 309 pk sterke 3,3 liter-V6 op diesel.

Verder werd de Land Cruiser wat lichter en is hij exclusief uitgerust met het Electronic-Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS), een technologie die zorgt voor een automatische instelling van de stabilisatorstangen naargelang de rijomstandigheden. Daarnaast leveren nog een adaptief onderstel, aangepaste veren en sperdifferentiëlen voor- en achteraan een bijdrage tot de voortreffelijke rijeigenschappen.

Toyota lanceert de Land Cruiser GR Sport eerst op de thuismarkt in Japan en voorziet voorlopig nog geen verscheping naar Europa.

