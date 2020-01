Als onderdeel van de strategie om Toyota om te vormen van autofabrikant tot mobiliteitsbedrijf, zal het Japanse automerk weldra onder het label Kinto mobiliteitsdiensten aan gemeenten, bedrijven en particulieren leveren.

Toyota wil zijn aanbod van mobiliteitsdiensten uitbreiden naast de traditionele autoverkoop aan particulieren en wagenparkeigenaren via een strategie die op vier pijlers berust. Ten eerste zal een apart en speciaal merk gebruikt worden om nieuwe categorieën mobiliteitsgebruikers aan te spreken, zoals particulieren, bedrijven en gemeenten.

Daarnaast wil het merk zijn aandeel in de full-service leasingmarkt vergroten door voertuigen van meerdere merken en diensten als één pakket aan te bieden aan zakelijke en particuliere klanten. Verder wil men de kracht van data en voertuigconnectiviteit gebruiken om diensten als autodelen, carpooling of abonnementen te ontwikkelen en introduceren waar dat haalbaar is. En tenslotte wordt automatisch rijden verder ontwikkeld om geautomatiseerd mobility-as-a-service vervoer in de markt te testen, bijvoorbeeld via het e-Palette-concept dat momenteel wereldwijd wordt ontwikkeld.

"Kinto is onderdeel van onze strategie om al onze Europese activiteiten te laten groeien", zegt Johan van Zyl, CEO van TME. "In markten waar dat haalbaar en verdedigbaar is, kunnen we door de toevoeging van mobiliteitsdiensten aan ons traditionele bedrijfsmodel inspelen op nieuwe behoeften van klanten en gemeenten en regio's helpen om aan nieuwe mobiliteitseisen te voldoen."(Belga)

Toyota wil zijn aanbod van mobiliteitsdiensten uitbreiden naast de traditionele autoverkoop aan particulieren en wagenparkeigenaren via een strategie die op vier pijlers berust. Ten eerste zal een apart en speciaal merk gebruikt worden om nieuwe categorieën mobiliteitsgebruikers aan te spreken, zoals particulieren, bedrijven en gemeenten.Daarnaast wil het merk zijn aandeel in de full-service leasingmarkt vergroten door voertuigen van meerdere merken en diensten als één pakket aan te bieden aan zakelijke en particuliere klanten. Verder wil men de kracht van data en voertuigconnectiviteit gebruiken om diensten als autodelen, carpooling of abonnementen te ontwikkelen en introduceren waar dat haalbaar is. En tenslotte wordt automatisch rijden verder ontwikkeld om geautomatiseerd mobility-as-a-service vervoer in de markt te testen, bijvoorbeeld via het e-Palette-concept dat momenteel wereldwijd wordt ontwikkeld."Kinto is onderdeel van onze strategie om al onze Europese activiteiten te laten groeien", zegt Johan van Zyl, CEO van TME. "In markten waar dat haalbaar en verdedigbaar is, kunnen we door de toevoeging van mobiliteitsdiensten aan ons traditionele bedrijfsmodel inspelen op nieuwe behoeften van klanten en gemeenten en regio's helpen om aan nieuwe mobiliteitseisen te voldoen."(Belga)