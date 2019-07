Met de lancering van de nieuwe Proace City breidt Toyota zijn bestelwagenaanbod verder aan en het bedrijf kondigt meteen ook een elektrisch aangedreven variant aan.

Begin 2020 start de verkoop van de Proace City, die de middelzware Proace-bestelwagen en de 'onverwoestbare' Hilux-pick-up aanvult in het aanbod van Toyota. Dit model moet een aantrekkelijke nieuwe concurrent worden in het segment van de compacte bestelwagens, waarmee Toyota's productaanbod meer dan twee derde van de LCV-markt bestrijkt. De Proace City is in de eerste plaats ontworpen met het oog op bruikbaarheid. Door zijn uitstekende laadcapaciteit en ladinglengte is dit een van de weinige modellen in zijn klasse die twee Europallets kan vervoeren.

Minstens zo belangrijk nieuws is dat de Proace City ook een elektrisch aangedreven variant krijgt. Groeiende zorgen over klimaatverandering en luchtkwaliteit leiden immers nu in veel Europese steden tot nieuwe voorschriften voor lage emissies. Vooral in stedelijke gebieden veranderen hierdoor de eisen en prioriteiten van de bestelwageneigenaars. Daarom brengt Toyota in 2020 in samenwerking met de PSA Groep ook batterij-aangedreven versies van de Proace en de Proace City uit. Technische details en specificaties over deze EV's zijn nog niet bekend.(Belga)