Deze nieuwe hybride SUV met vierwielaandrijving verrijkt het ruime SUV-aanbod van het Japanse merk.

De grootste hybride SUV van Toyota, de Highlander, zal voor het eerst worden verkocht op de hele West-Europese markt. Dit model zal enkel leverbaar zijn met een volledig hybride aandrijflijn en is, naast de D-segment RAV4, de C-segment C-HR en de aangekondigde B-segment Yaris Cross, de nieuwste telg van de Europese SUV-familie van Toyota. De stoere Highlander Hybrid rust op het GA-K-platform en is 4.950 mm lang. Het interieur biedt alle gebruiksgemak en flexibiliteit die men mag verwachten van een SUV met 7 zitplaatsen, zodat voor alle inzittenden een comfortabele omgeving wordt gecreëerd. De Highlander is een echte zevenzitter: het 180 mm schuifbereik van de tweede rij zitplaatsen verzekert dat twee volwassenen comfortabel op de derde rij kunnen zitten en eenvoudig kunnen in- en uitstappen. De bagageruimte van 658 liter is toegankelijk via een sensorbestuurde elektrische achterklep. Deze bagageruimte en de bijkomende ondervloerse opbergruimte kunnen nog worden uitgebreid door zowel de derde als de tweede rij zitplaatsen volledig neer te klappen, waardoor het laadvermogen naar 1.909 liter stijgt. De volledig hybride aandrijflijn van de vierde generatie Highlander combineert een 2,5-liter Atkinson benzinemotor met elektromotoren vooraan en achteraan, en een krachtige nikkelmetaalhydride systeembatterij onder de stoelen van de tweede rij. Het totale systeemvermogen van 244 pk gecombineerd met CO2-emissies van slechts 146 g/km en 6,6 l/100km (WLTP-cyclus) biedt een uitstekende balans tussen vermogen en CO2 in dit segment. De Toyota Highlander Hybrid zal vanaf begin 2021 te koop worden aangeboden op de Europese markten. (Belga)

De grootste hybride SUV van Toyota, de Highlander, zal voor het eerst worden verkocht op de hele West-Europese markt. Dit model zal enkel leverbaar zijn met een volledig hybride aandrijflijn en is, naast de D-segment RAV4, de C-segment C-HR en de aangekondigde B-segment Yaris Cross, de nieuwste telg van de Europese SUV-familie van Toyota. De stoere Highlander Hybrid rust op het GA-K-platform en is 4.950 mm lang. Het interieur biedt alle gebruiksgemak en flexibiliteit die men mag verwachten van een SUV met 7 zitplaatsen, zodat voor alle inzittenden een comfortabele omgeving wordt gecreëerd. De Highlander is een echte zevenzitter: het 180 mm schuifbereik van de tweede rij zitplaatsen verzekert dat twee volwassenen comfortabel op de derde rij kunnen zitten en eenvoudig kunnen in- en uitstappen. De bagageruimte van 658 liter is toegankelijk via een sensorbestuurde elektrische achterklep. Deze bagageruimte en de bijkomende ondervloerse opbergruimte kunnen nog worden uitgebreid door zowel de derde als de tweede rij zitplaatsen volledig neer te klappen, waardoor het laadvermogen naar 1.909 liter stijgt. De volledig hybride aandrijflijn van de vierde generatie Highlander combineert een 2,5-liter Atkinson benzinemotor met elektromotoren vooraan en achteraan, en een krachtige nikkelmetaalhydride systeembatterij onder de stoelen van de tweede rij. Het totale systeemvermogen van 244 pk gecombineerd met CO2-emissies van slechts 146 g/km en 6,6 l/100km (WLTP-cyclus) biedt een uitstekende balans tussen vermogen en CO2 in dit segment. De Toyota Highlander Hybrid zal vanaf begin 2021 te koop worden aangeboden op de Europese markten. (Belga)