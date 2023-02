Toyota is geen EV-apostel

Toyota is er – in tegenstelling tot andere spelers – stellig van overtuigd dat we de komende tien jaar geen massale doorbraak van de elektrische auto gaan zien.

Dat wil niet zeggen dat het merk dergelijke full electric modellen uit het gamma weert, maar het wil vooral auto’s leveren die vandaag en bij uitbreiding ook de volgende jaren betaalbaar, haalbaar qua gebruik en toch zuiniger zijn dan wagens met een klassieke verbrandingsmotor. De constructeur meent dat de snelle en vooral brede uitrol van uitsluitend batterijgevoede voertuigen om tal van redenen niet wenselijk is.

De grootste Japanse autobouwer ziet problemen opdoemen met de beschikbaarheid van basisgrondstoffen zoals lithium voor de massale productie van batterijen met een grote opslagcapaciteit. Verder wijst Toyota op het gebrek aan laadinfrastructuur, om nog maar te zwijgen van de elektriciteitsbevoorrading, want EV-rijden is vanuit ecologisch standpunt slechts verdedigbaar wanneer er elke dag voldoende groene stroom beschikbaar is.

Volume maakt verschil

Daarom wil Toyota de volgende jaren voornamelijk inzetten op hybride aandrijvingen omdat de Japanse constructeur op die manier in staat is om de CO2-emissie van een heel grote vloot (hybride benzine) voertuigen tot 30 % te drukken. Wanneer je de absolute CO2-beperking van al die voertuigen bekijkt, is het CO2-voordeel veel groter dan wanneer je voluit inzet op 100 % elektrische wagens waarvan je minder exemplaren kan bouwen en verkopen.

Los daarvan heeft Toyota ook zuiver elektrisch aangedreven modellen in het gamma en wordt er ook verder gewerkt aan de uitrol van een bredere portfolio. Het merk gelooft vooral in een zeer diverse aanpak qua aandrijfmodi. Dat gaat overigens erg ver, want er bestaat vandaag ook al een Toyota op waterstof met de Mirai.