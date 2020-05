Toyota Motor Europe versterkt zijn engagement voor een duurzaam milieu door ter plaatse hernieuwbare elektriciteit te genereren met een windturbine en zonnepanelen. Het bedrijf wordt de eerste privé-eigenaar van een windturbine in Brussel, klinkt het in een persmededeling.

In het kader van de transitie van de Europese activiteiten naar schone, hernieuwbare energie, heeft Toyota Motor Europe geïnvesteerd in twee nieuwe technologieën om in zijn Brussels hoofdkantoor lokaal elektriciteit te produceren. Op basis van geavanceerde technologie heeft het bedrijf onlangs een windturbine voor zijn gebouwen geïnstalleerd. Bovendien werden 1.400 zonnepanelen aangebracht op het dak van het Toyota After Sales Centre op dezelfde locatie.

TME is het eerste bedrijf in de Brusselse regio dat een privewindturbine op zijn terreinen heeft geplaatst. Met een totale capaciteit van 10 kW kan hiermee tot 24 MWh per jaar worden gegenereerd. Het geavanceerde ontwerp van de windturbine omvat verticale vleugels waardoor de wind efficiënt vanuit alle richtingen kan worden benut. Bovendien beschikt de windturbine over een innovatieve "uil"-afwerking om het lawaai te beperken. Met een hoogte van slechts 23 meter bestaat er geen enkel risico op interferentie met de nabijgelegen luchthaven van Zaventem.

Gebruik maken van windenergie is slechts één aspect van het plan van TME. De hernieuwbare elektriciteitsvoorziening van het bedrijf wordt verder versterkt door 1.400 fotovoltaïsche panelen, die een maximaal vermogen van 460 kWh kunnen genereren. Verwacht wordt dat deze zonnepanelen 360 MWh per jaar zullen genereren.

De voorbije 5 jaar werden de TME-vestigingen onderworpen aan een uitgebreid vernieuwingsprogramma om de energie-efficiëntie te verbeteren, zoals de installatie van ledverlichting, vernieuwing van de airco en een nieuw gebouwbeheersysteem. Dit heeft geleid tot een totale daling van het elektriciteitsverbruik met 35 procent van 5 GWh naar 3,3 GWh per jaar. En dankzij de recentste initiatieven kan TME nu meer dan 10 procent van het jaarlijks elektriciteitsverbruik ter plaatse genereren.(Belga)

