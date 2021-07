Toyota Motor Europe, de Europe tak van de Japanse constructeur geeft aan dat het zijn marktaandeel van 6,6% in de eerste zes maanden van 2021 kan handhaven en zelfs vergroten.

In tegenstelling tot tal van andere constructeurs laat Toyota positieve cijfers optekenen. In een markt die ten opzichte van 2019 met ruim een kwart daalde, kan de Japanse constructeur zelfs een groei van +4% laten optekenen. Meer nog, Toyota realiseerde de sterkste verkoopcijfers sinds 2007.

Aan de basis ligt de opmerkelijke technologische keuze voor hybride aandrijvingen waarmee Toyota ruim twee decennia geleden startte. De hybride motorisaties van Toyota én Lexus combineren de voordelen van een benzinemotor en elektrische aandrijving.

Verschil tussen Oost en West

Toyota levert hoofdzakelijk zelfopladende hybrides. Dat betekent dat de elektriciteit die wordt verbruikt bij het vertrekken en het ondersteunen van acceleraties, werd teruggewonnen bij het vertragen en het remmen. Het gaat dus om gerecycleerde energie. Voordeel is dat je zo'n hybride Toyota niet moet opladen aan het stopcontact, waardoor laadinfrastructuur overbodig is. Nadeel is dat je niet 100% elektrisch kan rijden, de elektroaandrijving is slechts ondersteunend en helpt om het benzineverbruik laag te houden.

In de praktijk blijkt dit erg zuinig, maar de officiële CO2-cijfers zijn niet even laag als die van zuiver elektrische of plug-in hybrides waardoor deze modellen fiscaal minder aantrekkelijk zijn.

Voor particuliere gebruikers blijkt dit vandaag wel een bruikbaar alternatief. In West-Europa wordt ruim 70% van de nieuwe Toyota- en Lexusmodellen met dergelijke motoren verkocht. Geen enkele generalistische constructeur doet vandaag beter. Opvallend is ook de tweespalt tussen de West-Europese en de Oost-Europese markt, waar amper 27% van de Toyota-producten met deze groene technologie wordt bedacht.

