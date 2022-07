Toyota Highlander krijgt update

Toyota nam zijn Highlander onder handen. Dat leverde een nieuw infotainmentsysteem, een hertekend dashboard en een ruimere uitrusting op.

De Toyota Highlander is een zeer ruime SUV met zeven zitplaatsen en een hybride aandrijving die in 2021 zijn debuut op onze markt maakte. Nu bleek het tijd voor een eerste update. Een belangrijk element hierbij is het herwerkte 12,3” digitale dashboard met driedimensionele meters, waarbij de bestuurder kan kiezen uit vier thema’s: Casual, Smart, Tough en Sport.

Verder maakt de Highlander voortaan gebruik van het Toyota Smart Connect multimediasysteem. Dit heeft een 12,3” touchscreen met hoge definitie en extra functies waaronder cloudnavigatie met realtime verkeersinformatie en een ingebouwde spraakassistent. De cloudnavigatie werkt zonder smartphone en brengt geen extra datakosten met zich mee. Dit systeem biedt ook driedimensionele stadskaarten, herkenning van verkeersborden en informatie over de locatie van vaste flitspalen.

De Highlander krijgt een nieuw digitaal dashboard en infotainmentsysteem.

Voor het model 2023 zijn er tenslotte ook nog esthetische aanpassingen voorzien. Zo zijn er een nieuwe Cypress Green metaallak en nieuwe 20” lichtmetalen velgen in glanzend zwarte lak verkrijgbaar op deze SUV die nog altijd wordt aangedreven door een 2,5 liter hybride aandrijflijn van 248 pk. De eerste leveringen van de vernieuwde Toyota Highlander model 2023 zijn al eind 2022 voorzien.