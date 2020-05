Toyota Motor Europe hervat geleidelijk de productie bij twee productievestigingen, nadat eerder al de Franse en Poolse fabrieken werden heropgestart.

TMMT, de autofabriek van Toyota in Sakarya, Turkije, verwelkomde de medewerkers opnieuw op 11 mei en benutte deze eerste dag om de nieuw ingevoerde protocollen voor de veiligheid van het personeel toe te lichten en ervoor te zorgen dat de nieuwe werkomgeving volledig duidelijk is. Op 12 mei herneemt dan de productie met een verlaagd volume, dat de volgende dagen en weken wordt opgevoerd om tegemoet te komen aan de ontwikkelende marktomstandigheden. TMMT bouwt de Toyota C-HR en Corolla Sedan.

Aangezien Toyota Motor Manufacturing UK Deeside de hybride en benzinemotoren voor de voertuigen van TMMT maakt, zal ook deze motorenfabriek van het merk in Wales volgende week de productie heropstarten. Ook hier zal dezelfde stap-voor-stap benadering worden gebruikt, met twee dagen inleiding waarbij de werknemers vertrouwd raken met de nieuwe veiligheidsprotocollen en de maatregelen voor social distancing en hygiëne die werden doorgevoerd. Vanaf 13 mei zal de productie dan geleidelijk hervatten.

De activiteiten in de andere Europese productievestigingen van Toyota blijven momenteel opgeschort, op basis van voertuigvraag en beschikbare voorraad of lockdownmaatregelen door de overheid. Het betreft in het bijzonder TMUK Burnaston (Corolla hatchback en Touring Sport), Toyota Peugeot Citroen Automobiles (Toyota AYGO) en Toyota Motor Russia St. Petersburg (Camry en RAV4). Maar ook hier treft de constructeur voorbereidingen en worden er plannen opgemaakt om de productie tijdens de volgende weken op te starten.(Belga)

