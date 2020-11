In 2018 behaalde Toyota de rallywereldtitel bij de constructeurs en vorig werd Ott Tänak wereldkampioen bij de rijders aan het stuur van de Yaris WRC. Die technologie sijpelt nu door in de showroom in de vorm van de GR Yaris.

Toen Toyota in 2015 zijn terugkeer naar het World Rally Championship aankondigde, was het bouwen van een op de rally geïnspireerde sportwagen deel van het plan. Het was daarbij de bedoeling om de technische kennis en ervaring uit het hoogste niveau van de internationale competitie toe te passen op een nieuwe straatwagen, die ook geschikt is voor wedstrijden en betaalbaar is voor de klanten.

Dat werd dus de GR Yaris, een sportwagen ontwikkeld op basis van de ervaring die Toyota heeft opgedaan in de rallycompetitie. Dit model heeft een door de raceversie geïnspireerde, lichte en zeer stijve carrosserie, die gebouwd is op een specifiek nieuw platform. De GR Yaris wordt aangedreven door een totaal nieuwe 1,6 liter driecilinder turbomotor, die 261 pk en 360 Nm koppel produceert, en kan rekenen op het GR-Four vierwielaandrijfsysteem om die power op het asfalt te krijgen.

Met een rijklaar gewicht van 1.280 kg heeft de GR Yaris een uitstekende gewicht-vermogenverhouding van 4,9 kg per pk. Daarmee kan de wagen in slechts 5,5 seconden van stilstand naar 100 km/u accelereren, en wordt een elektronisch begrensde topsnelheid van 230 km/u bereikt.

In België zal de Toyota Yaris GR 36.600 euro kosten. Met het optionele Circuit Pack loopt de prijs op tot 38.540 euro.(Belga)

Toen Toyota in 2015 zijn terugkeer naar het World Rally Championship aankondigde, was het bouwen van een op de rally geïnspireerde sportwagen deel van het plan. Het was daarbij de bedoeling om de technische kennis en ervaring uit het hoogste niveau van de internationale competitie toe te passen op een nieuwe straatwagen, die ook geschikt is voor wedstrijden en betaalbaar is voor de klanten.Dat werd dus de GR Yaris, een sportwagen ontwikkeld op basis van de ervaring die Toyota heeft opgedaan in de rallycompetitie. Dit model heeft een door de raceversie geïnspireerde, lichte en zeer stijve carrosserie, die gebouwd is op een specifiek nieuw platform. De GR Yaris wordt aangedreven door een totaal nieuwe 1,6 liter driecilinder turbomotor, die 261 pk en 360 Nm koppel produceert, en kan rekenen op het GR-Four vierwielaandrijfsysteem om die power op het asfalt te krijgen.Met een rijklaar gewicht van 1.280 kg heeft de GR Yaris een uitstekende gewicht-vermogenverhouding van 4,9 kg per pk. Daarmee kan de wagen in slechts 5,5 seconden van stilstand naar 100 km/u accelereren, en wordt een elektronisch begrensde topsnelheid van 230 km/u bereikt.In België zal de Toyota Yaris GR 36.600 euro kosten. Met het optionele Circuit Pack loopt de prijs op tot 38.540 euro.(Belga)