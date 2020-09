Op 26 augustus 2020 verliet de eerste Toyota GR Yaris de montagelijn in de Motomachi-fabriek in Japan. Deze gloednieuwe productiefaciliteit is opgezet om te voldoen aan de specifieke eisen die de productie van dit sportieve model met zich meebrengt.

Door Toyota's keuze om weer sportwagens in Japan te gaan produceren, kregen de productie-ingenieurs in feite de kans om speciaal voor de GR Yaris andere montageprocessen te ontwerpen. Daarnaast heeft Toyota Gazoo Racing een speciale 'GR-fabriek' opgericht om GR-sportwagens te produceren. De site bestaat uit een aantal afzonderlijke montageafdelingen die door automatisch geleide voertuigen met elkaar verbonden zijn en omvat carrosserie- en montagelijnen zonder transportbanden. Dankzij deze processen kan de fabriek zeer stijve carrosserieën bouwen (essentieel voor sportwagens) en een zeer nauwkeurige montage garanderen, wat lastig voor elkaar te krijgen is op normale productielijnen voor grote aantallen. Trouw aan zijn overtuiging met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling bracht Toyota Gazoo Racing hooggeschoolde technici uit de hele Toyota-organisatie samen in deze fabriek. Deze teamleden, die 'Takumi' worden genoemd, staan bekend om hun uitzonderlijke vakmanschap. Deze nieuwe fabriek van Toyota Gazoo Racing wordt ook gebruikt om training in vakmanschap en technische vaardigheden te geven aan werknemers van andere productiebedrijven van Toyota. De GR Yaris, die voortkomt uit het WRC, is een unieke sportwagen op basis van een nieuw platform en heeft een compleet nieuwe 1.6-liter driecilinderturbomotor, die 261 pk en 360 Nm levert. De auto heeft een speciaal ontworpen, direct door de autosport geïnspireerde GR-FOUR vierwielaandrijving en weegt slechts 1280 kg. De eerste wagens zullen tegen het einde van het jaar aan de klanten geleverd worden. (Belga)

