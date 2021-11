Toyota lanceert een gloednieuwe versie van de Aygo, een compact wagentje dat in het A-segment past en een klassieke aandrijving krijgt met een gewone éénliter benzinemotor zonder turbo.

Meer en meer merken investeren niet langer in kleine, betaalbare stadswagentjes met een eenvoudige motorisatie. Dat komt omdat autoconstructeurs relatief weinig verdienen aan deze compacte voertuigen die meestal met een bescheiden uitrusting op de markt komen. Anderzijds hebben deze modellen vaak een relatief hoge CO 2 -emissie omwille van de vrij eenvoudige motorisaties die het meestal zonder elektrische (hybride) assistentie moeten stellen.

Toyota gelooft wel degelijk in dit segment en het Japanse merk biedt stilaan een uniek product aan nu de spoeling dunner wordt. Immers, zustermodellen zoals de Citroën C1 of de Peugeot 108 worden niet vervangen dus de kans dat dit cliënteel naar Toyota overstapt is niet denkbeeldig.

Made in Belgium

De Aygo X is volgens Toyota een 'urban crossover'. Hij deelt zijn platform met de grotere Yaris en is zo'n 5 cm hoger dan zijn voorganger. Funky kleuren en kunststof beschermingselementen rond de wielkasten moeten hem een stoer en speels imago geven. Het wagentje is overigens in België ontwikkeld met het oog op de Europese markt.

De 1.0 driecilindermotor levert 72 pk en stoot 107 gram CO 2 per km uit. De klant zal kunnen kiezen tussen een handgeschakelde versie of een CVT-automaat. Net als zijn voorganger zal de Aygo X in de Tsjechische Toyota-fabriek worden gebouwd.

Als alles goed gaat, zou het compacte stadswagentje in de eerste helft van 2022 op de markt komen.

