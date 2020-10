Toyota Gazoo Racing neemt met een sterke groep wagens en piloten deel aan de eerste Goodwood Speedweek, die georganiseerd wordt in de plaats van het befaamde Goodwood Festival of Speed en de Goodwood Revival, die geannuleerd werden omwille van de coronacrisis.

Toyota Gazoo Racing heeft intussen bevestigd dat meer wagens en piloten zullen deelnemen aan deze eerste Goodwood Speedweek, die in het weekend van 16-18 oktober plaatsvindt op het Goodwood-racecircuit in West Sussex. Tot de deelnemers behoort Tom Ingram, bekend uit het Britse Touring Car-kampioenschap, in zijn Speedworks Motorsport/ Toyota Gazoo Racing UK Corolla. Ingram maakt een zeer goed seizoen door, want hij won twee races en staat op de vierde plaats in het bestuurderskampioenschap. Hij zal deelnemen aan een "shoot-out"-wedstrijd om de snelste rondetijd in Goodwood neer te zetten. Het Japanse merk maakt van de gelegenheid gebruikt om de nieuwe GR Yaris voor het eerst aan het Britse publiek voor te stellen. Deze rasechte sportwagen is gebaseerd op de ervaring die Toyota heeft opgedaan in het wereldkampioenschap rally. Hij werd onderworpen aan extreme tests voor hij uiteindelijk werd vrijgegeven door Toyota Gazoo Racing Master Driver Morizo - alias Toyota President Akio Toyoda. De nieuwe wagen - het tweede globale GR-model na de lancering van de GR Supra - illustreert hoe Toyota Gazoo Racing met zijn wedstrijdervaring, knowhow en technologie Toyota helpt om steeds betere straatwagens te bouwen die liefhebbers over heel de wereld kunnen bekoren. Gazoo Racing is trouwens al lang een belangrijke supporter van het Goodwood Festival of Speed, want in 2009 werd voor het eerst deelgenomen met de Lexus LFA-supercar, die dat jaar uitkwam in de 24 uur van de Nürburgring. Sinds 2012 met de lancering van de GT86 coupé is Gazoo Racing een regelmatige deelnemer. Sindsdien werden nieuwe modellen aan de fans voorgesteld, waaronder de GR Supra en dit jaar de GR Yaris. Dit event wordt ook gebruikt om zijn deelname aan het FIA World Endurance Championship en aan het World Rally Championship onder de aandacht te brengen. Zoals voordien reeds aangekondigd zal Elfyn Evans, piloot van het Toyota Gazoo Racing World Rally Team, in de GR Yaris in actie komen in een rally-etappe die speciaal voor het Speedweek-event werd uitgebouwd. De Goodwood Speedweek werd georganiseerd na de annulering van het Goodwood Festival of Speed and Revival ten gevolge van de Covid-pandemie. Elementen van beide events worden gecombineerd in een weekend vol motorsportactie. De fans kunnen de drie dagen live-actie op het circuit gratis bekijken via een specifieke streamingsite, alsook op de twitter-, facebook- en YouTube-kanalen van Goodwood. (Belga)

