Toyota gaar een nieuwe B-segment SUV lanceren die een concurrent zal worden voor de Captur, de Juke en de 2008. Hij zal worden geproduceerd in de Franse vestiging van Toyota in de buurt van Valenciennes.

Deze compacte SUV zal op de nieuwste variant van het GA-B-platform gebouwd worden en op dit ogenblik heeft de constructeur nog geen naam, of marketingplan voor deze nieuweling gecommuniceerd. Er is slechts een gestileerde schets beschikbaar die zopas werd onthuld. Matt Harrison, Executive Vice President van TME, stelt dat dit model zal bijdragen aan het succes van de Yaris in Europa en samen zullen deze twee voertuigen naar verwachting tegen 2025 bijna 30 procent van het modelverkoopvolume van Toyota in Europa zal vertegenwoordigen.

De nieuwkomer hoort immers thuis in het SUV-segment dat nog steeds sterk groeit. De vormtaal wordt meer dan "een Yaris met SUV-trekjes een hoger koetswerk". De designers beloven een nieuw en origineel model met een eigen identiteit. Dit toekomstige voertuig zal onder de C-HR worden gepositioneerd en zal bij Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) in Onnaing (Frankrijk) samen met de de Yaris worden gebouwd. (Belga)

Deze compacte SUV zal op de nieuwste variant van het GA-B-platform gebouwd worden en op dit ogenblik heeft de constructeur nog geen naam, of marketingplan voor deze nieuweling gecommuniceerd. Er is slechts een gestileerde schets beschikbaar die zopas werd onthuld. Matt Harrison, Executive Vice President van TME, stelt dat dit model zal bijdragen aan het succes van de Yaris in Europa en samen zullen deze twee voertuigen naar verwachting tegen 2025 bijna 30 procent van het modelverkoopvolume van Toyota in Europa zal vertegenwoordigen. De nieuwkomer hoort immers thuis in het SUV-segment dat nog steeds sterk groeit. De vormtaal wordt meer dan "een Yaris met SUV-trekjes een hoger koetswerk". De designers beloven een nieuw en origineel model met een eigen identiteit. Dit toekomstige voertuig zal onder de C-HR worden gepositioneerd en zal bij Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) in Onnaing (Frankrijk) samen met de de Yaris worden gebouwd. (Belga)