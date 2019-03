Toyota gaat de ruimte in

Jaxa en Toyota hebben beslist hun project voor een ruimtevoertuig, dat gebruik maakt van een elektrische aandrijving met een brandstofcel op waterstof, een extra boost te geven. Dit voertuig zal een autonomie van meer dan 10.000 km hebben om een uitgebreide menselijke verkenning op de Maan toe te laten. De Japanners hebben zelfs ambities om er ook mee naar Mars te gaan.

Hiroshi Yamakawa, president van JAXA, verklaarde dat Japan een belangrijkere rol wil spelen in de internationale ruimtevaartverkenning en dat dit project daar in kadert. Akio Toyoda, president van Toyota, voegde er aan toe dat Toyota klaar is om deze uitdaging aan te gaan en hiervoor over de nodige knowhow op vlak van waterstofaandrijvingen en 4x4-technologie beschikt.(Belga)