Toyota gaf zijn berline met hybride aandrijving een dynamischer design en een uitgebreidere veiligheidsuitrusting. Voor de aandrijving zorgt nog steeds de 218 pk sterke zelfopladende hybride met een 2,5 liter benzinemotor.

De Camry is een vaste waarde in het aanbod van Toyota. Sinds zijn lancering in 1982 werden van dit model wereldwijd ruim 19 miljoen stuks verkocht in meer dan 100 landen. En met meer dan 700.000 verkochte auto's per jaar blijft de Camry ook vandaag een van de best verkopende grote sedans ter wereld. De Camry Hybride komt voort uit de Toyota New Global Architecture (TNGA) technische en ontwerpfilosofie van Toyota en maakt gebruik van een krachtige 2,5-liter zelfopladende hybride elektrische aandrijflijn.

De geactualiseerde 2020 Camry Hybrid bezit nog steeds alle kernwaarden die het model zo populair hebben gemaakt: hoge niveaus voor kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid in zijn segment. Maar nu voegt hij daar nog een eleganter, dynamisch frontdesign, herwerkte 17" en 18" lichtmetalen velgen en nieuwe exterieurkleuren aan toe. Het interieur, dat overtuigt met zijn comfort, ruimtelijkheid en ruime achterstoelen, werd opgefrist met nieuwe kleuren en afwerkingen en heeft nu een nieuw, groter en hoger geplaatst 9" centraal scherm met een geactualiseerde connectiviteit. Daarnaast biedt het nieuwste Toyota Safety Sense-pakket talrijke nieuwe veiligheidsfuncties, zoals de verbeterde voetgangers- en fietsersdetectie, en extra nieuwe functies zoals Intersection Turn Assistance, waardoor de 2020 Camry Hybrid veiliger is dan ooit tevoren.

De verkoop van de vernieuwde Camry Hybrid begint deze herfst in heel West-Europa.(Belga)

