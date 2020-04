Toyota heeft de symbolische kaap overschreden van 15 miljoen hybride voertuigen. Deze wagens werden verkocht sinds de lancering in 1997 van de Prius, de eerste volledig hybride in serie geproduceerde wagen.

De hybride elektrische technologie van Toyota wordt momenteel aangeboden op 44 verschillende modellen in uiteenlopende afmetingen en carrosserietypes. Daardoor werd volgens de constructeur de CO2-uitstoot wereldwijd verlaagd met meer dan 120 miljoen ton.

In Europa heeft het bedrijf meer dan 2,8 miljoen hybride wagens verkocht. Dit maakt van Toyota een toonaangevende autofabrikant met het oog op de EU CO2-reductietargets voor 2020 en 2021.

De hybride technologie van Toyota is niet alleen uitstekend geschikt om de CO2-uitstoot te verminderen, maar biedt bestuurders ook de mogelijkheid om meer dan 50% van hun verplaatsingen in en rond de stad met nul uitstoot af te leggen. Op die manier kan de luchtkwaliteit in stadscentra op een betaalbare wijze worden verbeterd.(Belga)

