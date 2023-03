Toyota domineert particuliere automarkt

Toyota was in februari 2023 marktleider op de particuliere automarkt. Dat komt vooral omdat de Japanse constructeur auto’s blijft aanbieden op maat van de particuliere consument.

Particuliere auto en salariswagen verschillen fundamenteel

In de top 10 van de bestverkopende merken voor particuliere kopers zien we een heel ander beeld dan in de generieke verkoopcijfers, waar ook de bedrijfswagens zijn opgenomen. Na Toyota, staat Dacia op de tweede plaats, gevolg door Volkswagen, Renault, Kia, Ford en Peugeot. Hyundai bekleed de achtste stek. Hier zien we BMW (al twee jaar op rij de nummer 1 in de gecumuleerde cijfers) op 9 en het andere premiummerk Audi staat op 10. Mercedes komt zelfs niet in de top 10 voor. Deze cijfers maken ook duidelijk wat er voor dergelijke premiumspelers op het spel staat, mocht er aan het systeem van de salariswagen worden getornd.

Hybrids zijn inzetbaar en betaalbaar

Gedurende de eerste twee maanden van dit jaar werden er 2.800 nieuwe Toyota’s ingeschreven, goed voor een marktaandeel van ongeveer 10%. De meerderheid van die modellen had een hybride aandrijflijn onder de motorkap. Dat is een benzinemotor die elektrisch ondersteund wordt. De batterij die de nodige stroom levert, wordt niet via de stekker opgeladen. De auto voorziet zelf stroom die in hoofdzaak wordt gerecupereerd tijdens het vertragen of het remmen en wanneer de benzinemotor draait. Dergelijke motoren stoten nog steeds CO2 uit, maar in vergelijking met een klassieke benzinemotor zijn ze een kwart zuiniger. Omdat ze betaalbaar zijn en voor iedereen inzetbaar, kan men vanuit ecologisch standpunt veel meer bereiken door een grote vloot hybrids te gebruiken dan door een zeer beperkt aantal (dure) volledig elektrische wagens aan de vloot toe te voegen.

Klein én groot

De mooie cijfers die Toyota kan voorleggen zijn ook debet aan een breed gamma waarin mensen met erg uiteenlopende mobiliteitsbehoeften hun gading vinden. In tegenstelling tot heel wat merken die snoeien in hun compacte A- en B-segment modellen, blijft Toyota hier aanwezig met een zeer recente Aygo X en de iets grotere Yaris. Omdat vele gezinnen die hun auto uit eigen zak betalen voor een ludospace kiezen, biedt Toyota hier eveneens maatwerk met de Poace City Verso. Dat is niets meer of minder dan een kloon van de Peugeot Partner, de Opel Combo of de Citroën Berlingo. Saillant detail, bij Toyota kan je die met een betaalbare 1.2 benzinemotor bestellen, de eerder aangehaalde Stellantis-merken leveren ditzelfde product enkel nog met een elektrische aandrijving.