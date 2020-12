Toyota stelt zijn geavanceerde brandstofceltechnologie beschikbaar voor commerciële partners "om de ontwikkeling van de waterstofmaatschappij te versnellen". Een mooi initiatief.

Om de mogelijkheden voor waterstof in Europa te maximaliseren, heeft Toyota Motor Europe (TME) een bedrijfsgroep 'Brandstofcel' opgezet om de waterstofactiviteiten in de regio te beheren. Gebaseerd in Brussel zal deze de businesscase voor waterstof versterken en de invoer op mobiliteits- en andere gebieden ondersteunen, zodat ze toegankelijk wordt voor nieuwe commerciële partners. Dit biedt ondersteuning voor de bedrijfsstrategie voor duurzaamheid op de lange termijn om meer invloed te hebben op de Sustainable Development Goals (SDG).

Toyota ging voorop bij de innovatie van waterstoftechnologieën, na de introductie van de Mirai, 's werelds eerste commerciële elektrische sedan met waterstofcellen, in 2014. Sindsdien is het brandstofcelsysteem van Toyota verder ontwikkeld, zodat het compacter en lichter is met een grotere energie-dichtheid. In 2021 zal het aanzienlijk verbeterde systeem zijn debuut maken in de volgende generatie Mirai.

De technologie van Toyota is flexibel genoeg om niet alleen te worden toegepast in auto's maar ook voor het leveren van emissievrije energie bij veel andere toepassingen. Op dit moment worden hiermee reeds vrachtauto's, vloten van gemeentebussen, vorkheftrucks en generatoren aangedreven. Tevens wordt het gebruik in schepen en treinen getest.(Belga)

